ፋወንዴሽኑ 300 ሺህ ዶላር የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ ለቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ድጋፍ አደረገ

መጋቢት 7/2014/ኢዜአ/ የኮካ ኮላ ፋወንዴሽን 300 ሺህ ዶላር የሚገመት የህክምና ቁሳቁስ ለቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ድጋፍ አደረገ፡፡
የኮካ ኮላ ቤቭሬጅስ አፍሪካ -ኢትዮጵያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ዳሬል ዊልሰን፤ የህክምና ቁሳቁሱን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በመገኘት ለጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስረክበዋል፡፡
በድጋፉ የፅንስና ማህፀን፣የህጻናት ህክምና፣ የባዮሜዲካል እና የግል የጤና ደህንነት መሳሪያዎችን ያካተተ መሆኑ ታውቋል።
የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ፤ የኮካ ኮላ ፋወንዴሽን ከሜዲሼር ኢንተርናሽናል ጋር በመተባበር ለቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ላደረጉት ድጋፍ አመስግነዋል፡፡
ድጋፉ ሆስፒታሉ ለታካሚዎች የሚሰጠውን የጤና አገልግሎት የሚያሳድግ መሆኑንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል፡፡
የኮካ ኮላ ቤቭሬጅስ አፍሪካ -ኢትዮጵያ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ዳሬል ዊልሰን፤ የተደረገው ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ፕሮቮስት ዶክተር ወንድማገኝ ገዛኸኝ በበኩላቸው ድጋፉ ተቋሙ ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን የህክምና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ አቅም የሚፈጥር መሆኑን ነው ያስረዱት፡፡