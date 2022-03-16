በክልሉ ቻይናዊያን ለሚያካሂዱት ኢንቨስትመንት አስፈላጊው እገዛ ይደረጋል-ዶክተር ይልቃል ከፋለ

ባህር ዳር መጋቢት 7/2014 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ቻይናዊያን ለሚያደርጉት የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚደረግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስታወቁ።
በቻይናና በኢትዮጵያ መካከል በመልካም ግንኙነት የተጀመሩ የኢንቨስትመንት ስራዎች የበለጠ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣኦ ዢዮአዋን ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በውቅታዊ ክልላዊና አገራዊ ሁኔታዎች ዙሪያ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ከተመራ ልዑክ ጋር ዛሬ ተወያይተዋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በውይይቱ ላይ እንደገለጹት አሸባሪው የህውሃት ቡድን ኢትዮጵያን ብሎም የአፍሪካ ቀንድ የትርምስ ቀጠና ለማድረግ በከፈተው ጦርነት በአማራና አፋር ክልሎች የከፋ ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳቶችን አድርሷል።
“አሸባሪው ቡድን በአማራ ክልል በወረራ በቆየባቸው ጊዜያት በርካታ ንጹሃንን በመግደልና በማፈናቀል፣ መሰረተ ልማቶችን በማውደምና በመዝረፍ ያደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ነው ” ብለዋል።
አሁን ላይ የክልሉ መንግስት ከመላው ህዝብና አጋር አካላት ጋር በመሆን የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ነበሩበት የመመለስና የወደሙ ተቋማትንና መሰረተ ልማቶችን መልሶ የመገንባት ስራ እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
የቻይና መንግስት፣ ተቋማትና ባለሀብቶች በክልሉ እያደረጉ ያለውን ኢንቨስትመንት በማስፋፋትና በማጠናከር የመልሶ ግንባታ ተግባሩን እንዲያግዙ ጠይቀዋል።
ቻይናዊያን በአማራ ክልል ለሚያደርጉት የኢንቨስትመንት ስራ የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ርዕሰ መስተዳደሩ አስታውቀዋል።
“በርካታ የቻይና ድርጅቶች በአማራ ክልል በግብርና፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በኮንስትራክሽንና በኢንዱስትሪ ዘርፎች መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሱ ነው” ያሉት ደግሞ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዣኦ ዢዮአዋን ናቸው።
“ከክልሉ መንግስትና ህዝብ ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነት አለን” ያሉት አምባሳደሩ “ክልሉ እምቅ የመልማት አቅም ካላቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች አንዱ መሆኑን ተረድተናል” ሲሉም አክለዋል ።
በመልካም ግንኙነት የተጀመሩ የኢንቨስትመንት ስራዎች የበለጠ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አምባሳደሩ አስታውቀዋል።
የክልሉ መንግስት የልማት አካባቢዎችን ለይቶ ለኢንቨስተሮች ማስተዋወቅ እንዳለበት ጠቁመው ለኢንቨስትመንት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አመልክተዋል።
የቻይና መንግስት በልማትና ችግሮች በሰላማዊ መንገድ መፈታት እንዳለባቸው እንደሚያምን የገለጹት አምባሳደሩ “ይኽው የሀገሪቱ መርህ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ሲሉ አስታውቀዋል።
ከውይይቱ በኋላ በቻይና ተቋራጭ ድርጅት እየተካሄደ ያለው የድልድይ ግንባታ ያለበት ደረጃ ተጎብኝቷል።