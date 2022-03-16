መጋቢት 07/2014 (ኢዜአ) የኢትዮጵያን የጭነትና ሎጀስቲክስ አገልግሎት ለማዘመን ያግዛል የተባለ “ዚ ትራክ” የተባለ መተግበሪያ ይፋ ሆነ።
መተግበሪያው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ፣ የኢንፎርሜሽንና መረብ ደህነት ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛውን ጨምሮ የተለያዩ ተቋማትና ድርጅቶች የስራ ሃላፊዎች በተገኙበት ይፋ ተደርጓል።
የዚ-ትራክ ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ ዮዲት ደነቀው እንዳሉት “መተግበሪያው የኢትዮጵያን የጭነትና ሎጀስቲክስ አገልግሎት ለማዘመን ዓላማ አድርጎ የበለጸገ “ነው።
መተግበሪያው የሎጂስቲክስ አሰራር የሚያሻሽልና የሚያቀል፣ የአገርን እድገት የሚያፋጥንና የጭነት አገልግሎት የሚሰጡ ባለድርሻዎችን ጊዜና ጉልበት የሚቆጥብ መሆኑ ተገልጿል።
የጭነት አገልግሎት ሰጪውንና ፈላጊውን በማገናኘት የተጫነው እቃ የት እንደደረሰ፣ መቼ በአስጫኙ እጅ እንደሚገባ በግልጽ ለከፋዩም ሆነ ለአገልግሎት ሰጪው ያሳውቃል፡፡
የክፍያ ተመኑን ለሁሉም ወገን በማሳወቅ ጭነቱ በአስተማማኝ ይዞታና ቅልጥፍና የተፈለገበት ቦታ እንዲደርስ የሚያስችል ዘመናዊ አሰራር የተካተተበት መሆኑን መስራቿ አስታውቀዋል፡፡
ለኢንፎርሜሽንና መረብ ደህንነት ኤጄንሲና ለኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ቀርቦ መተግበሪያው ውጤታማነቱ ተፈትሾ መረጋገጡ ተገልፇል።
የተሽከርካሪ ባለቤቶች በመተግበሪያው በመታገዝ የመኪኖቻቸውን ደህንነት መከታተል የሚችሉ ሲሆን ደንበኞችም ያስጫኑት ዕቃ የት እንደደረሰና መቼ እጃቸው እንደሚገባ ማወቅ ይችላሉ ተብሏል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ፤ መተግበሪያው በጭነት አገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩ አካላትንና ተገልጋዮችን ወጪና ጊዜ የሚቆጥብ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መሆኑን ገልጸዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሰራርን የሚያዘምኑ ተግባራትን ለመደገፍ ሁሌም ዝግጁ ስለመሆኑም አረጋግጠዋል።
የኢንፎርሜሽንና መረብ ደህንነት ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመት ግዛው፤ በዓለም አቀፍ ገበያ ሰፊ ድርሻ ያለውን የጭነት አገልግሎት ለማዘመን መሰል መተግበሪያዎች ከፍተኛ ሚና አላቸው ብለዋል።
መተግበሪያው ደህንነቱ የተጠበቀና አስተማማኝ እንዲሆን 16 የሚሆኑ አስተያየቶች እንዲካተቱበት መደረጉንም ገልጸዋል።
በጭነት አገልግሎት ዘርፍ ላይ በጉልህ የሚታየውን ያልተገባ ድለላ በማስቀረት ፍትሃዊና ግልጽ አሰራርን ለመፍጠር የሚያግዝ መሆኑንም ተናግረዋል።
መተግበሪያው በአማርኛ፣ ትግርኛ እና ኦሮምኛ ቋንቋዎች የአገልግሎት መስጫ አማራጮች እንዳሉትም ታውቋል።