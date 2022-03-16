ክልል አቀፍ የበልግ እርሻ ስራዎች ንቅናቄ መድረክ በቡታጅራ ተጀመረ

ቡታጅራ መጋቢት 7/2014 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል የዘንድሮው በልግ እርሻ ስራዎች ክልል አቀፍ የንቅናቄ መድረክ ዛሬ በቡታጅራ ከተማ ተጀመረ።
የተጀመረው የንቅናቄው መድረክ እየመሩ ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው፣በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ስሩርና የብልፅግና ፓርቲ የክልሉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እቶ ጥላሁን ከበደ ናቸው።
በክልሉ የሚገኙ የዞንና የልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች፣ የግብርና ሴክተር የስራ ኃላፊዎች፣ የክልል ከፍተኛ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት በመድረኩ ላይ እየተሳተፉ ነው።
በአሁኑ ወቅት የበልግ ስራዎች ንቅናቄ ሰነድ በክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዳንኤል ዳምጠው እየቀረበ ነው።
ለአንድ ቀን በተዘጋጀው ንቅናቄው መድረክ ማጠቃለያ ላይ ርዕሰ መስተዳድሩ የስራ መመሪያ እንደሚሰጡ ይጠበቃል።