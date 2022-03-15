በተከሰተው ድርቅ ዜጎች ለችግር እንዳይጋለጡ የህዝብ ለህዝብ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ

ሐረር መጋቢት 6 /2014 (ኢዜአ) በተከሰተው ድርቅ ዜጎች ለከፋ ችግር እንዳይጋለጡ እየተደረገ ያለው የህዝብ ለህዝብ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ ።
የቢሾፍቱ ከተማ ባለሃብቶች እና ማህበረሰቡ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በተከሰተ ድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 7 ነጥብ 2 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የምግብ እህል ዛሬ ድጋፍ አድርገዋል።
ድጋፉን የቢሾፍቱ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አብዱሰላም መሀመድ እና አባ ሙዳ ቱለማ አበበ ሃይሉ ጎበና ለምስራቅ ሐረርጌ ዞን አስተዳድር አስረክበዋል ።
“ለወገን ደራሽ ወገን ነው፤ እኛ እያለን ወገኔ አይራብም” በሚል መሪ ሃሳብ በተደረገው ድጋፍ ላይ የተገኙት አባ ሙዳ ቱለማ አበበ ሃይሉ ጎበና እንዳሉት መተባበርና መረዳዳት የኢትዮዽያዊያን ባህል ነው።
በአሁኑ ወቅት በተከሰተው ድርቅ ዜጎች ለችግር እንዳይጋለጡ እየተከናወነ ያለው የህዝብ ለህዝብ ድጋፍ ለወገን ደራሽ ወገን መሆኑን ያረጋገጠ በመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅረበዋል ።
መላው ህብረተሰብ ከእለት ፍጆታው ጭምር በማካፈል በችግር ውስጥ የሚገኘው ወገኑ ለከፋ አደጋ እንዳይጋለጥ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል መልእክት አስተላልፈዋል።
በዞኑ አርብቶ አደር በሚኖርባቸው አምስት ወረዳዎች ላይ በተከሰተው ድርቅ ዜጎች ለችግር እንዳይጋለጡ የህዝብ ለህዝብ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን የተናገሩት ደግሞ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አያሌው ታከለ ናቸው።
“እየተደረገ ያለው ድጋፍ ተጎጂዎች ከአከባቢው እንዳይፈናቀሉና እንሰሳት ለውሃ ችግር እንዳይጋለጡ አስተዋጽኦ አበርክቷል” ብለዋል።
የቢሾፍቱ ከተማ መስተዳድርና ህዝብ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት ምክትል አስተዳዳሪው የድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል ።
የቢሾፍቱ ከተማ ህዝብና ባለሃብቱ በዙኑ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 2ሺ 700 ኩንታል የምግብ እህል ድጋፍ ማድረጋቸውን የገለጹት ደግሞ የቢሾፍቱ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አብዱሰላም መሀመድ ናቸው።
ባለሃብቱና ህዝቡ የመደጋገፍ እሴትን በማጎልበት ችግሩ እስኪቀረፍ ድረስ ድጋፍን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ጠቁመዋል።
እስካሁን ከዞኑ ማህበረሰብ፣ ከተለያዩ ባንኮች፣ከከተማ መስተዳድሮች ከህዝብና ባለሃብቶች፣ ከሃረማያ ዩኒቨርሲቲ እና ቢፍቱ በሃ ኦሮሚያ አክሲዮን ማህበር የተደረገ 6ሺህ ኩንታል የምግብ እህል በድርቁ ለተጎዱ አርብቶ አደሮች መከፋፈሉን የዞኑ አደጋ ስጋት አመራር እና የልማት ተነሺዎች ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኑሬ መሀመድ አብራርተዋል።
ህዝብ ለህዝብ በሚያደርገው ድጋፍ እስካሁን የከፋ ችግር አለመድረሱን ያመለከቱት ሀላፊው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።