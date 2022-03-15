መጋቢት 06/2014 (ኢዜአ) በብሔር አጀንዳ ተደብቀው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማያስጠብቁ አመራሮች ከተጠያቂነት ማምለጥ አይችሉም ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ደመቀ መኮንን ገለጹ፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ባለፉት ዘመናት ዋጋ ያስከፈሉ ፈተናዎች በድል መሻገር የሚያስችል የወንድማማችነት አስተሳሰብን ፈጥሯል ብለዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ደመቀ መኮንን ፓርቲው በመጀመሪያው ጉባኤ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎችና የቀጣይ የትኩረት መስኮችን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
ኢትዮጵያዊያን ባለፉት አራት ዓመታት በውጭ ጠላቶችና በውስጥ ባንዳዎች በተቀነባበረና የተቀናጀ ሴራ የተለያዩ ፈተናዎችን አስተናግደዋል ነው ያሉት፡፡
ዜጎች በማንነታቸው ተገድለዋል፤ ተፈናቅለዋል፤ ሃብት ንብረታቸውን ተዘርፈዋል፤ በአጠቃላይ ልብ ሰባሪ ሰብዓዊና ቁሳዊ ኪሳራ ደርሶባቸዋል ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣው የውጭ ጣልቃ ገብነትም ከኢትዮጵያዊያን ባሻገር አፍሪካዊያንን ያሳዘነ እንደነበርም አቶ ደመቀ መኮንን አስታውሰዋል፡፡
ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ በብልጽግና ፓርቲ ጠንካራ አመራር ሰጪነትና በህዝቦቿ ብርታት “ችግሮችን ተቋቁማ ጠላትን አሸንፋ የመውጣት ታሪኳን ዳግም አሳይታለች” ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ወንድማማችነትን ማጎልበት እንደሚገባ ጠቅሰው፤ ፓርቲው ያሳለፈው ውሳኔ በየደረጃው ባለው መዋቅር ውስጥ ተፈጻሚ ስለመሆኑ ክትትል ይደረጋል ብለዋል፡፡
ከዚህ አኳያ በብሔር አጀንዳ ተደብቀው የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የማያስጠብቁ አመራሮች ከተጠያቂነት ማምለጥ አይችሉም ነው ያሉት፡፡
መልካም ለሚሰሩ አመራሮች ደግሞ እውቅና ይሰጣል ብለዋል፡፡
ዜጎች በማንነታቸው እና በብሔራቸው ተለይተው የሚገደሉበት፤ የሚፈናቀሉበትና ሃብት ንብረታቸው የሚያጡበት ሥርዓት ለመጨረሻ ጊዜ ማስቆም የሚያስችል የፓርቲ አደረጃጀት ተፈጥሯልም ብለዋል፡፡
ብልጽግና ፓርቲ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ያለውን ቅቡልነት ማጠናከር እና አገር ማሻገር የሚያስችል የፓርቲ መተዳደሪያ ደንብ አጽድቋል፤ አመራሮችንም መርጧል ነው ያሉት፡፡
በኢትዮጵያውያን ዘንድ ብዙ ዋጋ ያስከፈሉ ፈተናዎችን በድል መሻገር የሚያስችል የወንድማማችነትና እህትማማችነት ትስስር መፍጠር የቻለ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ መሆኑንም በተግባር አሳይቷል ብለዋል፡፡
ብልጽግና ፓርቲ በቅድመ ጉባኤው 108 ሺህ 258 የፓርቲው አመራሮችን ገምግሞ የተለያዩ እርምጃ ከወሰደባቸው ከ10 ሺህ 658 አመራሮች መካከል 2 ሺህ 574ቱ ከኃላፊነት እንዲነሱ ማድረጉ ይታወቃል።