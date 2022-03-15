ዩኒቨርስቲው ችግር ፈቺ የሆኑ 20 የማህበረሰብ አገልግሎትና ምርምር ፕሮጀክቶችን እያካሄደ ነው

ሀዋሳ ፤ መጋቢት 6/2014 (ኢዜአ) ሀዋሳ ዩኒቨርስቲ የህብረተሰቡን ችግር ፈቺና ዘላቂ ጥቅም የሚያስገኙ 20 የማህበረሰብ አገልግሎትና ምርምር ፕሮጀክቶች እያካሄደ መሆኑን አስታወቀ።
የዩኒቨርስቲው የምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታፈሰ ማቴዎስ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ዘንድሮ የተጀመሩት የምርምር ፕሮጀክቶቹ ያተኮሩት በግብርና፣ ጤናና ትምህርት ላይ ነው።
በግብርናው ዘርፍ የተገኙ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለተጠቃሚዎች የማሳወቅ፣ የማላመድ፣ የማሸጋገር እና የማስፋት ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን አመልክተዋል።
የተሻሻሉ የእንስሳት ዝርያ፣የጓሮ አትክልትና ፍራፍሬ ፣የሰብልና የመኖ ምርጥ ዘር በሲዳማ ክልል ለሚገኙ አርሶ አደሮች፣በማህበር ለተደራጁ ወጣቶችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች በማሰራጨት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝ አስረድተዋል።
በሲዳማ ክልል ደጋማ አካባቢዎች ተስማሚ የሆኑ የበግና የፍየል ዝርያዎችን የማላመድ ተግባራትም እንዲሁ።
በትምህርት መስኩም ሀዋሳን ጨምሮ በሲዳማ ክልል ለሚገኙ መምህራንና አመራር አካላት የአቅም ግንባታ ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ጠቅሰው፤ በዘርፉ ጥራት ለመጠበቅ የሚያግዙ የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶች በዩኒቨርስቲው ዙሪያ ለሚገኙ ትምህርት ቤቶች ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል ብለዋል።
በጤናው መስክ እንደ ስኳር፣ኩላሊት፣ካንሰርና ደም ብዛት የመሳሰሉ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ዙሪያ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በማስጨበጥ እራሱን እንዲጠብቅ ከማገዝ ባለፈ በበሽታዎቹም ዙሪያ ጥናትና ምርምር እያካሄዱ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የሀዋሳ ሀይቅን ከደለል ለመታደግም ከኖርዌይ መንግሥት፣ከጀርመን ተራድኦ ድርጅትና ከሌሎች አካላት ጋር በመተባበር በሶስት ንዑስ ተፋሰሶች ላይ የአካባቢ ጥበቃ ስራ መከናወኑን ዶክተር ታፈሰ አስረድተዋል።
በወንዶ ገነትና ቦርቻ ወረዳዎች አርሶ አደሮች በማደራጀት በአትክለትና ፍራፍሬ፣በንብ ማነብ ስራ ተሰማርተው እንዲጠቀሙ ድጋፍ መደረጉንም ጠቅሰዋል።
በትምህርት ዘርፉም በዩኒቨርስቲው ዙሪያ ለሚገኙ መደበኛና ሞዴል ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችን በመገንባት፣ቤተ መጽሐፍትንና ቤተ ሙከራ በቁሳቁስ የማደራጀትና ለመምህራን የአቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት ለማብቃት ጥረት ተደርጓል ብለዋል።
የተገኙ የፈጠራ ቴክኖሎጂዎች ከሀዋሳና ይርጋለም ኢንዱስትሪ ፓርኮችና ከሌሎችም ተቋማት ጋር ትስስር በመፍጠር ጥቅም ላይ እንዲውሉ እንቅስቃሴ መደረጉንና የሀገሪቱን እድገት የሚደግፉ ሰፋፊ የምርምር፣የማህበረሰብ አገልግሎትና የቴክኖሎጂ ፈጠራ ላይ በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
ከዩኒቨርስቲው ተጠቃሚዎች መካከል በሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ የመምህራን ልማት ዳይሬክተር አቶ አዳነ አብርሃም ”ዩኒቨርሲቲው የትምህርት ሴክተሩን ለማጠናከርና የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የሚረዱ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ለመምህራንና አመራሮች በመስጠት አቅም ሆኖናል” ብለዋል።
በከተማው የፉራ ሞዴል አካዳሚ ተወካይ አቶ ሲሳይ ፈቴራ በበኩላቸው፤ የአካዳሚው ተማሪዎች በሳይንስ ትምህርት ውጤታማ እንዲሆኑ ዩኒቨርስቲው ያደረገው አስተዋጽኦ የጎላ እንደሆነና የቤተ ሙከራ ግብዓት ከማሟላት ባለፈ የመምህራንን የክህሎት ክፍተት ለመሙላት እየደገፈ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰብ አገልግሎት በሚያከናውነው ስራ ትምህርት ቤታቸው ተጠቃሚ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በሀዋሳ የጨፋ ኮቴ ጃዌሳ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አስፋው ሻሻሞ ናቸው።