የ2013 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ፈተና ማለፊያ ነጥብ ይፋ ሆነ

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 5/2014 /ኢዜአ/ የትምህርት ሚኒስቴር የ2013 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ፈተና ማለፊያ ነጥብ ይፋ አደረገ።
የከፍተኛ ትምህርት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ነጥብ አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል፡፡
በዚህ መሰረት አንደኛ ዙር ተፈታኞች የተፈጥሮ ሳይንስ ከ600 አጠቃላይ ውጤት ለመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመግቢያ ውጤት ለወንድ 363 እንዲሁም ለሴት 351 ሆኗል።
በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለወንድ እና ለሴት በተመሳሳይ 300 ሲሆን፤ ለታዳጊ ክልሎችና አርብቶ አደር አካባቢዎች ለመደበኛ ተፈታኞች የማለፊያ ውጤት ለወንድ 351 እና ለሴት 339 መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ለታዳጊ ክልሎችና አርብቶ አደር አካባቢዎች በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋምት ትምህርት ለመከታተል የሚያስችለው የማለፊያ ውጤት ለወንድና ለሴት በተመሳሳይ 300 መሆኑን ገልጸዋል።
በሁለቱም ፆታ መስማት የተሳናቸው የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች የማለፊያ ውጤት 300 እና ከዛ በላይ መሆኑንም ተናግረዋል።
ለማህበራዊ ሳይንስ ለመደበኛ ተፈታኞች ከ500 አጠቃላይ ውጤት ለወንድ 264 እና ለሴት 254 የማለፊያ ውጤት መሆኑን ጠቅሰው፤ በግል ከፍተኛ ትምህርትን ተቋማት ትምህርት ለመከታተል የሚያስችለው የማለፊያ ውጤት ደግሞ 254 መሆኑን ተናግረዋል።
በማህበራዊ ሳይንስ አይነ-ስውራን መደበኛ ተፈታኞች ማለፊያ ነጥብ 200 እና ከዚያ በላይ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
ለታዳጊ ክልሎች እና አርብቶ አደር አካባቢዎች ለማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች የማለፊያ ውጤት ለወንድ 254 እና ለሴት 250 መሆኑንም ነው የገለጹት፡፡
በግል ከፍተኛ ትምህርት ለመከታተል ለሚፈልጉ ደግሞ 250 እንደሆነም ጠቁመዋል።
በሁለቱም ፆታ መስማት የተሳናቸው የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች 250 እና ከዛ በላይ ካመጡ ቅበላ ያገኛሉ ነው ያሉት።
ለሁለተኛ ዙር ተፈታኞች ደግሞ ከ700 አጠቃላይ ውጤት በተፈጥሮ ሳይንስ መደበኛ ተፈታኞች ለወንድ 423፤ ለሴት 409 እንዲሁም በግል ከፍተኛ ተቋማት ትምህርትን ለመከታተል ለሁለቱም ጾታ 350 ሆኗል ብለዋል።
በታዳጊ ክልሎች ለሁለተኛ ዙር ተፈታኞች ለወንድ 410 ፤ ለሴት 396 እንዲሁም በግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመከታተል ደግሞ ለሁለቱም ጾታዎች የማለፊያ ነጥብ 350 መሆኑን አብራርተዋል፡፡
አርብቶ አደር አካባቢዎች ለወንድ 411 እና ለሴት 398 እንዲሁም በግል ከፍተኛ ተቋም ትምህርት ለመከታተል ለሁለቱም ጾታዎች 350 እንደሆነም እንዲሁ፡፡
የሁለተኛው ዙር የማህበራዊ ሳይንስ ተፈተኞች የማለፊያ ውጤት ደግሞ ለወንድ 317 እንዲሁም ለሴት 305 መሆኑን ገልጸዋል፡፡