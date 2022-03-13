አካታች አገር የመምራት ተሳትፎና እድል በመፍጠር ብልጽግና በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ምእራፍ ከፍቷል

መጋቢት 04 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሳታፊና አካታች አገር የመምራት ተሳትፎና እድል በመፍጠር ብልጽግና በኢትዮጵያ አዲስ የፖለቲካ ምእራፍ መክፈቱን የፓርቲው አንደኛ ጉባኤ ተሳታፊዎች ገለጹ።
የብልፅግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ የዳር ተመልካችነትን በማስቀረት ሁሉንም ያሳተፈ መሆኑን የጉባኤው ተሳታፊዎች ተናገረዋል።
ከጋምቤላ ክልል የመጡት የብልፅግና ፓርቲ አባልና የጉባኤው ተሳታፊ አቶ ሙሴ ጋጀት፤ ብልጽግና ፓርቲ በአገር ጉዳይ በተለይም በፖለቲካው መስክ ተገልለው የቆዩትን ዜጎች እኩል ተሳታፊ ያደረገ ነው ብለዋል።
የብልፅግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ ሂደትና የአመራሮች ምርጫም ፍፁም አሳታፊና ዴሞክራሲያዊ መሆኑን ገልጸዋል።
ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የብልፅግና ፓርቲ አባልና የጉባኤው ተሳታፊ ወይዘሮ እናትነሽ ማሩ፤ በበኩላቸው የብልፅግና ጉባኤ አሳታፊና ዴሞክራሲያዊነት የታየበት መሆኑን በማንሳት ጉባኤው ልዩ ነው ብለዋል።
ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ተሳታፊው አቶ ፀጋዬ ማሞ፤ የፓርቲው መሪዎች ከመላው ኢትዮጵያ በተሰባሰቡ ጉባኤተኞች መመረጣቸው አሳታፊነቱንና ፍትሐዊነቱን ያሳያል ነው ያሉት።
የጉባኤው ተሳታፊዎች አክለውም በአሁኑ ወቅት ህብርተሰቡን እየፈተነ ያለውን የኑሮ ውድነት ችግር ለማርገብ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።ሰላምን ማስፈንና ሌብነትን መዋጋትም ቀዳሚው ስራቸው መሆኑን በማነሳት በየደረጃው ጠንካራ አመራረ መገንባት እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የፓርቲው ጉባኤ 225 የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን በመምረጥና የፓርቲዎቹን ስራ አስፈፃሚ በመምረጥ በዛሬው እለት እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል።