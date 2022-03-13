ለአገራዊ ምክክሩ ስኬታማነት የኮሚኒኬሽን ባለሙያዎች ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተመለከተ

ደብረ ብርሃን መጋቢት 3/2014 ( ኢዜአ)- አገራዊ የምክክር መድረኩ የታለመለትን ግብ እንዲያሳካ በየደረጃው የሚገኙ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃ ለማህበረሰቡ በማድረስ ሚናቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተመለከተ።
ለሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማነት ተተኳሪ በሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ ለዘርፉ ባለሙያዎች በደብረ ብርሃን ዩኒቨርስቲ ስልጠና ተሰጥቷል።
የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን መምህርት ፀዳለ ገብረፃድቅ እንዳሉት መንግስት በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና ልማት ለማምጣትአገራዊ የምክክር መድረክ ለማካሄድ ዝግጅት ማድረጉ በሀሳብ ፍጭት ብቻ አገርን መገንባት የምንማርበት ሂደት ነው።
“የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች በመንግስትና በህዝቡ መካከል መልካም ግንኙነት እንዲፈጠር ድልድይ ሆነው ሊያገለግሉ ይገባል” ብለዋል።
ሀገራዊ ምክክሩን በተመለከተ በየደረጃው የሚገኙ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ግልጽና ታማኝነት ያለው መረጃ ለማህበረሰቡ ማድረስ እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
“በአገራዊ የምክክር መድረኩ የሚወጡ ሀሳቦች ማህበረሰቡ እንዲያውቃቸው በማድረግ ብሄራዊ መግባባት ለመፍጠር በየደረጃው ያሉ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ታሪካዊ ሃላፊነት አለባቸው” ሲሉ አመልክተዋል።
ባለሙያዎቹ ትክክለኛና ሚዛናዊ መረጃ ለማህበረሰቡ እንዲያቀርቡ አዳዲስ ቴክኖሎጅዎችን ከወዲሁ መላመድ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
“የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች የማህበረሰቡን መረጃ የማግኘት ሀሳብ የማፍለቅና የመናገር ነፃነቱን ሊጠብቁለት ይገባል” ብለዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ሃላፊ አቶ መሐመድ አህመድ በበኩላቸው ” ምክክሩ አገራዊ መግባባት በመፍጠር ለጋራ ችግሮቻችን የጋራ መፍትሄ የምናፈላልግበትና ሀገርን ከብተና የምናድንበት መንገድ ነው” ብለዋል።
“ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ለሚደረገው አገራዊ ምክክር በተለይ በየደረጃው የሚገኙ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ትልቅ ሃላፊነት ተጥሎባቸዋል” ሲሉም አመልክተዋል።
“ለዚህም ይረዳ ዘንድ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር በየደረጃው ለሚገኙ የኮሙኒኬሽን አመራሮችና ባለሙያዎች አጋዥ ስልጠና ተዘጋጅቷል” ብለዋል።
በማህበራዊ ሚድያ አጠቃቀምና ፋይዳው፣ በዜና ማደራጀት፣ በገጽታ ግንባታና ብሄራዊ መግባባት ጠቀሜታ ዙሪያና በሌሎች ርእሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ስልጠና መሰጠቱን አስታውቀዋል።
በጉዳዩ ዙሪያ ማህበረሰቡን ለማስገንዘብና ለማሳወቅ የሚያስችሉ ስራዎች መጀመራቸውን ጠቁመው በቀጣይም በእውቀት ላይ የተመሰረተ የግንዛቤ ስራ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
የሚዳ ወረሞ ወረዳ መንግሰት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አባይነህ ወንድወሰን በበኩላቸው ”የእውቀት ማነስ ሃገርን ያፈርሳል” ብለዋል።
“በህልውና ዘመቻው የገጠመንን ጦርነት ከህዝቡ ጋር ተግባብተን እንዳሸነፍነው ሁሉ ተሞክሮውን በማስፋት ለአገራዊ የምክክር መድረኩ ህብረተሰቡ የመፍትሄ አካል እንዲሆን እንሰራለን” ሲሉም አክለዋል።
ለአገራዊ ምክክሩ ስኬታማነት የህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የገለፁት ደግሞ የሞረትና ጅሩ ወረዳ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዳኘ አምታታው ናቸው።
በሀገራዊ የምክክር መድረኩ ማህበረሰቡ እውነቱን እንዲረዳ ለማስቻል መዘጋጀታቸውን ገልፀዋል።
“ሃሰተኛ መረጃዎችን ተከታትሎ በማጋለጥ ማህበረሰቡ እንዲረጋጋና እውነት ላይ ተሞርኩዞ የምክክር መድረኩ ለሀገር ልማትና እድገት ያለውን ፋይዳ ከወዲሁ ለማሳወቅ እንሰራለን ” ብለዋል።
የዞኑ የመንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ከደብረ ብርሃን ዩኒቨርስቲ ጋር በመተባበር ያዘጋጁት የሁለት ቀን ስልጠና ተጠናቋል፡፡