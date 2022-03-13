ኢንተርፕራይዙ ከ100ሺህ ኩንታል የሚበልጥ ምርጥ ዘር ማሰራጨት ጀመረ

መጋቢት 04/2014 ነቀምቴ /ኢዜአ/—የኦሮሚያ ምርጥ ዘር ኢንተርፕራይዝ የምዕራብ ቅርንጫፍ ከ100ሺህ ኩንታል የሚበልጥ ዘር ለአርሶ አደሩ ማሰራጨት መጀመሩን አስታወቀ፡፡
የቅርንጫፉ ሥራ አስኪያጅ አቶ ፉፋ ሾሮ ለኢዜአ እንደገለጹት ቅርንጫፉ በየጊዜው የሚከሰተውን የምርጥ ዘር እጥረት ለማቃለል ለ2014/2015 የምርት ዘመን 104ሺህ ኩንታል የተለያዩ ዓይነት ምርጥ ዘሮችን ለአርሶ አደሩ ማሰራጨት ጀምሯል፡፡
ኢንተርፕራይዙ እያባዛ ለአርሶ አደሩ ከሚያሰራጫቸው ምርጥ ዘሮች መካከል 100ሺህ ኩንታል ቢኤች.661፣ ቢኤች-546.፣እና ቢኤቸ -547 ምርጥ የበቆሎ ዝርያዎች ናቸው።
በተጨማሪም 4ሺህ ኩንታል ከታና ዲዴሣ የተሰኙ የአኩሪ አተር ፣ ቦሎቄና የዳጉሳ ምርጥ ዘሮች እየተሰራጩ መሆኑን ሥራ አስኪያጁ አመልክተዋል።
የበቆሎ ምርጥ ዘሮቹ ለደጋ፣ ለወይናደጋና ለቆላ የአየር ጠባይ ተስማሚ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ምርጥ ዘሮቹ በኦሮሚያ ክልል በሚገኙ ዞኖችና እንደ አስፈላጊነቱ ደግሞ ለአጎራባች ክልሎች እየተሰራጩ መሆኑን አቶ ፉፋ አስታውቀዋል።
በአሁኑ ወቅት ለምዕራብ ወለጋ፣ ለጅማና ለጉጂ ዞኖች ስርጭቱ መጀመሩን አስታውቀዋል፡፡
ኢንተርፕራይዙ ምርጥ ዘሩን የሚያባዛው በምሥራቅ ወለጋ ዞን በጉቶ ጊዳ ወረዳ በኡኬና ሎኮ ቀበሌዎች በራሱ ማሳ ላይ መሆኑን ገልፀዋል።
በቡኖ በደሌ ዞን በጨዋቃ ወረዳና በምዕራብ ሸዋ ዞን በኢሉ ገላን ወረዳዎች፣ በአርሶ አደሩና በባለሀብቶች በ4ሺህ ሄክታር ማሳ ላይም የዘር ብዜቱ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ከኢንተርፕራይዙ ጋር በመሆን በምርጥ ዘር ብዜት የተሰማሩ አርሶ አደሮችም ከዘርፉ ተጠቃሚ መሆናቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል፡፡
ከአርሶ አደሮቹ መካከል የቡኖ በደሌ ዞን ጨዋቃ ወረዳ የጀገን ቀበሌ ነዋሪና የሁንዴ ሚሶማ ማህበር ሰብሳቢ አርሶ አደር ሻፊ ዓለሙ በሰጡት አስተያየት የምርጥ ዘር ብዜት ስራ ከጀመሩ ስምንት ዓመት እንደሆናቸው ተናግረዋል።
“በምርጥ ዘር ብዜት ላይ የተሳተፍን አርሶ አደሮች ተጠቃሚ ሆነናል” ብለዋል ፡፡
ዘንድሮ በግላቸው 20 ኩንታል ምርጥ የበቆሎ ዘር ማዘጋጀታቸውንና ከዚህም 63ሺህ ብር በአማካይ እንደሚያገኙ አስረድተዋል፡፡