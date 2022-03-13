መጋቢት 04 ቀን 2014 (ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ ማእከላዊ ኮሚቴ አባላት እጩዎች ጥቆማ እየተካሄደ ነው።
የፓርቲው የህዝብና አለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ፤ በሰጡት መግለጫ የፓርቲው ጉባኤ የሶስተኛ ቀን ውሎ የማእከላዊ ኮሚቴ አባላት እጩዎች ጥቆማ እየተካሄደ ይገኛል።
የእጩዎች ጥቆማ የተቀመጡ መስፈርቶችን መሰረት በማድረግ ከማለዳው ጀምሮ ፍፁም ዴሞክራሲያዊ፣ አሳታፊና ግልጽ በሆነ መልኩ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል።
ለፓርቲው ማእከላዊ ኮሚቴ አባልነት በእጩነት እየቀረቡ ያሉት 225 አባላት የተቀመጡትን መስፈርቶች የሚያሟሉ መሆናቸው እየተረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ አንድነት የማይደራደሩ፣ ብዝሃነትን የሚቀበሉ፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲኖር የሚሰሩ፣ ፅንፈኝነትንና አክራሪነትን የሚታገሉ መሆን ከተቀመጡት መስፈርቶች መካከል ይጠቀሳሉ።
በተጨማሪም ሌብነትን የሚጠየፉ፣ ለኢትዮጵያ ሰላም መረጋገጥ በቁርጠኝነት የሚሰሩ እንዲሁም የኑሮ ውድነት ችግርን ለማቃለል በቁርጠኝነት የሚሰሩ መሆናቸው በመስፈርትነት መቀመጣቸውን ዶክተር ቢቂላ ዘርዝረዋል።
ከእጩዎች ጥቆማ በኋላም የማከላዊ ኮሚቴ አባላት ሆነው የተመረጡትን እና ከእነዚሁ መካከል የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባላት ሆነው የሚመረጡት ይፋ የሚደረጉ ይሆናል።
በተጨማሪም የፓርቲው ኢንስፔክሽንና ስነ-ምግባር ኮሚቴ አባላት ምርጫም ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል።