ኢትዮጵያን ለማኖር ታሪክ የሰጠንን ዕድል እንድንጠቀም አቅማችሁ የፈቀደውን እንድታግዙን – ዶክተር ዐቢይ አህመድ

መጋቢት 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) “ኢትዮጵያን ለማኖር ታሪክ የሰጠንን ዕድል እንድንጠቀም አቅማችሁ የፈቀደውን እንድታግዙን” ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዐቢይ አህመድ ገለጹ።
የፓርቲው አንደኛ ጉባኤ ዶክተር ዐቢይ አህመድን የፓርቲው ፕሬዚዳንት አድርጎ መርጧቸዋል።ጉባኤው 1 ሺህ 480 ድምጽ የሰጣቸው ዶክተር ዐቢይ አህመድ የፓርቲው ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጠዋል።
በምክትል ፕሬዚዳንትነት 1 ሺህ 370 ድምጽ ያገኙት አቶ አደም ፋራህ እና 970 ድምጽ ያገኙት አቶ ደመቀ መኮንን የፓርቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጠዋል።
ከምርጫው በኋላ ዶክተር ዐቢይ አህመድ ጉባኤው ድምጽ መስጠት ብቻ ሳይሆን በዕውቀትና በጉልበት እገዛ ማድረግ እንደሚጠበቅበት አመልክተዋል።
“ኢትዮጵያን ለማኖር ታሪክ የሰጠንን ዕድል እንድንጠቀም አቅማችሁ የፈቀደውን እንድታግዙን” ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ “ካለ እናንተ ልፋትና ስራ የሚቀየር ነገር ስለሌለ እንድታግዙን” ሲሉ አሳስበዋል።
ሁሉም እገዛ ካደረገ የተሳካ ስራ በመስራት በሚቀጥለው ጉባኤ ሁሉም በኩራት ለመገናኘት ዕድል እንደሚገኝ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል።
ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ሁሉም እንዲጸልይላቸው የጠየቁት ዶክተር ዐቢይ፤ “ኢትዮጵያዊ ሆኜ ሁላችሁንም ሳላዳላ ማገልገል እንድችል ጊዜና ሁኔታ ወደዛ እንዳይወስደኝ በጨዋነት በትጋት ማገልገል ስለምፈልግ ካልጸለያችሁልኝ ስለማይሆን ጸልዩልኝ” ብለዋል።
ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው የተመረጡት አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው የተሰጠንን ሃላፊነት ለመወጣት በዐቢይ ተግባር፣ በደመቀ ጉዞ እና በታላቁ አደም መንገድ ለማገልገል ዝግጁ መሆናችንን ለመናገር እፈልጋለሁ ብለዋል።
ሌላው የፓርቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው የተመረጡት አቶ አደም ፋራህ የተሰጠንን ሃላፊነት ለመወጣት ሌት ተቀን ሳንል እንሰራለን ብለዋል።ጉባኤውም ከጎናቸው ሆኖ አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ