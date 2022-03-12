የኪነ ጥበብ ዘርፉ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ግንዛቤ ለመፍጠር አስተዋጽኦው የጎላ ነው

ወላይታ ሶዶ፤ መጋቢት 3/2014 (ኢዜአ)..የኪነ ጥበብ ዘርፉ ሊካሄድ ለታሰበው ሀገራዊ የምክክር መድረክ ግንዛቤ ለመፍጠርና ብዥታዎችን ለማጥራት የሚኖረው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
“አካታች ብሔራዊ ውይይት ለብሔራዊ መግባባትና ለሀገር ግንባታ የኪነ-ጥበብ ሀብትና የሥነ-ሰብ ግንባታ ለዘላቂ ሰላምና ዕድገት” መሪ ሀሳብ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ያዘጋጀው አውደ ጥናት ተካሂዷል።
በአውደ ጥናቱ ላይ ተገኙት የትምህርት ሚኒስቴር ተወካይና የአካዳሚክ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል ዶክተር ኤባ ሚጄና እንዳሉት፤ የምክክር መድረኩን አስመልክቶ ከወዲሁ እየተራመዱ ያሉ ጥርጣሬን የሚፈጥሩ ያልተገቡ አመለካከቶችን ለማስተካከል ኪነ- ጥበብን መጠቀም ያስፈልጋል።
በተለይም ዘላቂ ሰላምና ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ታስቦ ለሚካሄደው ሀገራዊ የምክክር መድረክ ውጤታማነት ወሳኝ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ገልጸዋል።
ብዥታዎች ከማጥራትና አስፈላጊነቱን ከማሳወቅ ረገድ ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረም አስረድተዋል።
ለዘላቂ ሰላምና ልማት ትኩረት የሚሰጥ ስብዕና የተላበሰ ትውልድ ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ጠቅሰው፤ የኪነ ጥበብ ዘርፉን ለዚሁ ዓላማ ለመጠቀም በትኩረት መሰራት እንዳለበት ጠቁመዋል።
በኪነ-ጥበብ ዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ በገጠማት ፈተና ሁሉ ከፊት በመሰለፍ ሀገር ለማዳን የድርሻቸውን ሲወጡ መቆየታቸውን የተናገሩት ደግሞ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ዴአ ናቸው።
የኪነጥበብ ስራዎች ለስሜት ቅርብ በመሆናቸው የተለያየ አመለካከት ያለውን የህብረተሰብ ክፍል በማቀራረብና ልዩነቶችን ለማቻቻል አስተዋፅኦው ከፍ ያለ መሆኑን ጠቁመዋል።
የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የኪነ- ጥበብ ትምህርትና ስልጠናዎችን ለመስጠት ማቀዱን አመልክተው፤ ለሀገራዊ የምክክር መድረኩ ስኬት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥምረት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
የዩኒቨርሲቲው የቦርድ አባል አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉ በበኩሉ፤ ኪነ-ጥበብ ለሀገር እድገት፣ሰላምና ፍቅር የሚያበረክተው አስተዋጽአ የላቀ መሆኑን ተናግሯል።
አጫጭር ድራማዎች፣ ስነ ግጥሞችና የልብ ወለድ ታሪኮችን በመጠቀም ህብረተሰቡን ይበልጥ ማቀራረብ እንደሚቻል አስረድቷል።
ይህም በመሆኑ የኪነ- ጥበብ ዘርፉ ትኩረት ሊሰጠውና ሊስፋፉ እንደሚገባ ጠቁሟል ።
”ሀገርና ህዝብ ከኪነ- ጥበብ ባለሙያዎች በርካታ ነገሮችን ይጠብቃሉ” ያለው አርቲስት ደሳለኝ፤ የዘርፉ ባለሙያዎች የተጣለባቸውን የሀገርና የህዘብ ሃላፊነት በመረዳት ሊካሄድ የታሰበው ሀገራዊ ምክክር የታለመለትን ግብ እንዲመታ አስፈጊውን ሁሉ ማድረግ እንደሚገባ አመልክቷል።
ለአንድ ቀን በተካሄደው አውደ ጥናት የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ፣መምህራን፣ባለድርሻ አካላትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳትፈዋል።