በመንግሥት መዋቅር ውስጥ ያለውን ሌብነትና ብልሹ አሰራር እንታገላለን

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) በመንግሥት የአሰራር ሥርዓት ውስጥ ያለውን ሌብነትና ብልሹ አሰራር እንታገላለን ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ገለጹ።
ፍትኃዊ በሆነ መንገድ ጉዳይ ከማስፈጸም ይልቅ እጃቸውን በማስረዘም በመንግስትና በህዝብ መካከል ልዩነት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ተገልጋዮች ከድርጊታቸው መታቀብ እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
በኢትዮጵያ ሙስናና ብልሹ አሰራር ከባለስልጣናት እስከ ታችኛው የማኅበረሰብ ክፍል እየተለመደና እየተባባሰ በመሆኑ ለውድቀት እየዳረገ ነው፡፡
የብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ሙስናና ብልሹ አሰራር በተወሳሰበ መንገድ እየተፈጸመ በመሆኑ ለፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግሽበት እየዳረገን ነው ብለዋል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ ለኢዜአ እንዳሉት፤ ሌብነት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ብልሽት ውስጥ እየከተተን ነው።
በኢትዮጵያ ሌብነትና ብልሹ አሰራር ከከፍተኛ ባለስልጣናት እስከ ታችኛው የማህበረሰብ ክፍል የተለመደ በመሆኑ እስከመጨረሻው መጥፋት እንዳለበት ገልጸዋል።
ለዚህ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ አመራረና አባላት በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚፈጸመውን ሌብነት ግንባር ቀደም ሆነው የሚከላከሉበት ስርዓት እውን ይሆናል ብለዋል።
የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ሀላፊና የብልጽግና ፓርቲ አመራር አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ፤ በኢትዮጵያ ሙስናና ብልሹ አሰራር በመንግስት መዋቅር ውስጥ ፈታኝ ሆነው ቀጥሏል።
በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ሙስናን ለመከላከል የሚያስችሉ አሰራሮች ተዘርግተው የነበረ ቢሆንም ከዋና አላማቸው በተፃራሪ ንጹሃን የሚያጠቁበት በመሆኑ ትምህርት አልተወሰደበትም ብለዋል።
በመሆኑም ሙስናና ብልሹ አሰራር ህዝቦችን ለችግር አገርን ለብተና የሚዳርግ በመሆኑ በእጅ መንሻ የሚሰጥን አገልግሎት መጸየፍ በአስተሳሰብ መስረጽ አለበት ብለዋል።
የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈፃሚ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅና የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ገብረፃድቅ ገብረመድህን፤ ሌብነትን መከላከል እንደ ፓርቲም እንደ መንግስትም ቅድሚያ የሚሰጠው ነው።
ሌብነትን ለማስቀረት ግልጽነትና ተጠያቂነት መስፈን እንዳለበት ጠቅሰው፤ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ባለፉት አምስት ወራት ብቻ ከመሬት ጋር በተያያዘ 67 ሰዎች ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል ብለዋል።
በመንግሥት ተቋማት ግልጽ አሰራርና የተጠያቂነት ስርዓት በማስፈን ሙስናን ከምንጩ መከላከል ይቻላል፤ ለዚህ ደግሞ ገዥው ፓርቲ ብልጽግናና መንግስት ቁርጠኛ ናቸው ነው ያሉት።
ሙስናና ብልሹ አሰራር በመንግስት ተቋማት በአመራሮችና ሰራተኞች ብቻ የሚፈጸም አይደለም ያሉት አስተያየት ሰጭዎቹ፤ ቅድሚያ አገልግሎት ለማግኘት ረጅም እጃቸውን የሚዘረጉ ተገልጋዮችም እንዳሉ ጠቁመዋል።
በመሆኑም ህብረተሰቡ ማግኘት የሚገባውን አገልግሎት በነፃ ማግኘት፤ አገልጋዮችም ያለምንም የእጅ መንሻ ሰዎችን እንደ አመጣጣቸው በእኩልነት ማስተናገድ አለባቸው ብለዋል።
ፍትኃዊ በሆነ መንገድ ጉዳይ ከማስፈጸም ይልቅ እጃቸውን በማስረዘም በመንግሥትና ህዝብ መካከል ልዩነት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ተገልጋዮች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡም የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ሀላፊና የብልጽግና ፓርቲ አመራር አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ ጠይቀዋል።
በኢትዮጵያ አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ለሙስናና ብልሹ አሰራር ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን የገለጹት አቶ ቀለመወርቅ፤ አገር ስትረጋጋና ወደ ሰላም ስትመለስ ሁሉም ይስተካከላል፤ ለዚህ ደግሞ ተግተን እንሰራለን ብለዋል፡፡