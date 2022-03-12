አገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን የድርሻችንን እንወጣለን-የሃይማኖት አባቶች

መጋቢት 03 /2014 (ኢዜአ) አገራዊ ምክክሩ ለችግሮች መፍትሄ በማበጀት አንድነትንና ሰላምን እንዲያመጣ የበኩላችንን እንወጣለን ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ገለጹ።
ኢዜአ ያነጋጋራቸው የሃይማኖት አባቶች እንደገለጹት፤ በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ አለመግባባቶች የሚፈቱት ቁጭ ብሎ በመነጋገር እንደሆነ ይታመናል።
እንደ አገር ሁሉንም ፓርቲዎች ያሳተፈ አገራዊ ምክክር ማካሄድ፤ ለችግሮች ሁሉ መፍትሄ ለማበጀትና ሰላምን ለማምጣት ይረዳል ብለዋል።
ለተጀመረው በጎ አካሄድ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የህዝብ ወኪሎችና የፖለቲካ ልሂቃን የሰላም ሃሳቦችን በማቅረብ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት።
የሃይማኖት መሪዎቹ፤ የሀገር ሰላም እንዳይደፈርስ፣ ዜጎች እንዳይጎዱና ንብረት እንዳይጠፋ ቤተ እምነቶቻቸውንና ተከታዮቻቸውን በማስተባበር የድርሻቸውን መወጣት እንደሚኖርባቸው አመልክተዋል።
ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን የሃይማኖት መሪዎቹ የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም አስታውቀዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የሆኑት መልአከ መዊዕ ቆሞስ አባ ፍቅረማርያም አገራዊ ምክክሩ ሰላምና አንድነትን የምንሰብክበት የኢትዮጵያን ሰላም የምናረጋግጥበት ነው ይላሉ።
የሃይማኖት መሪዎች በየቤተ-እምነቶቻችን አንድነትን በመስበክ ከዘረኝነት ፤ከጎጠኝነት የጸዳ አመለካከት ያለው ምእመን ማፍራት አለብን ያሉት ደግሞ የእስልምና ሃይማኖት አገልጋዩ ሀጂ ኡስማን የሱፍ ናቸው።
የሃይማኖት አባቶች ሰላምን በመስበክና አንድነት እንዲሰፍን የምናደርገውን ጥረት በማጠናከር መንግስት ከጀመረው የምክክር መድረክ ጎን መቆም አለብን ነው ያሉት።
አገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን የሀይማኖት አባቶች ተቋማት የድርሻችንን መወጣትና ፤ሀይማኖታዊ አስተምህሮውን ተግባራዊ እንዲሆን መስራት አለብን ያሉት ደግሞ የመካነ እየሱስ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ቄስ ሲሳይ ገዙ ናቸው፡፡
የሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት በኢትዮጵያ አካታችና ሁሉን አቀፍ ብሄራዊ መግባባት ለመፍጠር በሚል በአዋጅ ቁጥር 1265/2014 አገራዊ የምክክር ኮሚሽን መቋቋሙ ይታወቃል።