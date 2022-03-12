በአገሪቱ የሚስተዋለውን ሙስናና ብልሹ አሰራርን የመታገል ሙያዊ ኃላፊነታችንን እንወጣለን

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአገሪቱ የሚስተዋለውን ሙስና እና ብልሹ አሰራርን የመታገል ሙያዊ ኃላፊነታችንን እንወጣለን ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች ተናገሩ፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሙስናና ሌብነትን እንደ አገር ለመከላከል የምርመራ ጋዜጠኝነት አሠራርን መንግሥት እንደሚያበረታታ በቅርቡ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መግለፃቸው ይታወሳል።
ለሙስና አጋላጭ የሆኑ አሰራሮችን ከመፈተሽና በአገሪቱ የሚስተዋለውን ሕዝቡ የሚያነሳቸው የመልካም አስተዳደር እጦት ምላሽ እንዲያገኝ የጋዜጠኛው ሚና በተመለከተ ኢዜአ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ ባለሙያዎች አነጋግሯል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው ጋዜጠኞችም፤ በአገሪቱ የሚስተዋል ብልሹ አሰራሮችን በመፈተሽና ህዝቡ የሚያጋጥመውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ከመፍታት ረገድ ሥራዎችን ብንሰራም በቂ ነው ለማለት አያስደፍርም ሲሉ ተናግረዋል።
ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለያዩ ተቋማት የሚስተዋሉ ብልሹ አሰራሮችን የማጋለጥ ሥራ የጋዜጠኝነት ሙያው በሚጠይቀው አካሄድ መሰረት ጥረቶችን እያደረገ እንደሚገኝ የገለፀው በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከፍተኛ አዘጋጅ የሆነው ጋዜጠኛ ብስራት መለሰ ነው።
የጋዜጠኝነት ሙያን ባገናዘበ መልኩ ትክክል ያልሆኑ አካሄዶችን መመርመርና ለማጋለጥ ትግል ማድረግ መቻል የሚሰጠው ደስታ ከፍተኛ ነው ይላል።
በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን የምንሰራ ባለሙያዎች የኅብረተሰቡ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ጥረቶችን በማድረግ ሚዲያው የሕዝብ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ ይጠበቃል ሲል ተናግሯል።
በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የምርመራ ዘገባ አዘጋጅ ጋዜጠኛ ኃይለየሱስ ተፈራ በበኩሉ ዜጎች የሚያጋጥማቸውን የመልካም አስተዳደር እጦት ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ሙያዊ ግዴታ አለብን ይላል።
አያይዞም በኅብረተሰቡ የሚነሱ ቅሬታዎችን ተመርኩዘን በሰራናቸው ዘገባዎች የተገኘው መልካም ውጤት ምንድን ነው የሚለውንም ማየት ይጠበቅብናል ብሏል።
ጋዜጠኛ በላይ ተሰማ የኦቢኤን የአዲስ አበባ ስቱዲዮ የዜና እና ፕሮግራም ዳይሬክተር ሲሆን ሙስና በአገሪቱ ላይ የሚያደርሰውን ተጽእኖ ለመቅረፍ እንዲሁም መገናኛ ብዙኃኑ የህዝብ ሆኖ እንዲቀጥል ጋዜጠኞች ገለልተኛ ሆነን መሥራት ይኖርብናል ብሏል።
በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋዜጠኛ የሆነው ጋዜጠኛ ቶማስ ኃይሉ የጋዜጠኝነት ሙያን ለጥቅም ብቻ ሲባል የምንሰራው ሙያ አለመሆኑን ልንገነዘብ ይገባል ይላል።
ከሙስና ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ሙያዊ በሆነ መልኩ ለመመርመር ብዙ መልፋት ይጠበቅብናል ሲልም ይናገራል።
ጋዜጠኛ በላይ ተሰማ የኦቢኤን የአዲስ አበባ ስትዲዮ የዜናና ፕሮግራም ዳይሬክተር ሲሆን ሙስና በአገሪቱ ላይ የሚያደርሰውን ተጽእኖ ለመቅረፍ እንዲሁም መገናኛ ብዙኃኑ የህዝብ ሆኖ እንዲቀጥል ጋዜጠኞች ገለልተኛ ሆነን መሥራት ይኖርብናል ብሏል።
በአገሪቱ የሚስተዋለውን ሕገ-ወጥ አሰራሮችን ለማጋለጥ ጋዜጠኛው በሚያደርገው ጥረት የደህንነት ስጋት እንዳይገባው መንግስትና የሚዲያ አካላቶች አስተዋጽኦ ወሳኝ መሆኑን ጋዜጠኛ ቶማስና በላይ ተናግረዋል።