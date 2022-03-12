የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ በግማሽ ቀን ውሎው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ ደርሷል

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ የመጀመሪያ ግማሽ ቀን ውሎ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጎ መግባባት ላይ መድረሱን የፓርቲው የሕዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ተናገሩ።
በጉባኤው ላይ የማዕከላዊ ኮሚቴና የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚቴ ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ ጸድቋል።
የፓርቲው የሕዝብና ዓለም ቀአፍ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ሁሪሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ፣ የፓርቲው አንደኛ ጉባኤ በአጠቃላይ በአምስት አጀንዳዎች ላይ እንደሚመክር ተናግረዋል።
አጀንዳዎቹም፤ የማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርትን ሰምቶ ማጽደቅ፣ የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚቴ ሪፖርትን ሰምቶ ማጽደቅ፣ የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም ላይ ተወያይቶ ማጽደቅ፣ የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ማጽደቅና የፓርቲውን ከፍተኛ አመራሮች መምረጥ ናቸው ብለዋል።
ይህንንም ተከትሎ ጉባኤው በግማሽ ቀን ወሎው በመጀመሪያዎቹ ሁለት አጀንዳዎች ላይ ሰፊ ውይይት አድርጎ አጀንዳዎቹን አጽድቋል።
በማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርት በዋናነት የሰላምና የጸጥታ ጉዳዮች፣ የኑሮ ውድነትንና ድርቅን የሚመለከቱ ጉዳዮች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል ብለዋል።
በዚህም የአመራር ጉድለትን በመሙላትና ጽንፈኝነትን በመዋጋት በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመከላከል መሠራት እንዳለበት መግባባት ላይ መደረሱን ጠቁመዋል።
የኑሮ ውድነትን ጨምሮ የማኅበራዊ ችግሮችን ለመቅረፍ መሥራት የፓርቲው ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ መሆኑንም ነው ያነሱት።
በቆላማ አካባቢዎች የሚከሰተውን ድርቅ በዘላቂነት ለመፍታትም ውጤታማ ስትራቴጂ ተነድፎ መሠራት እንዳለበት ጠቁመዋል።
ጉባኤው የፓርቲውን የውስጥ ጉዳዮች በተመለከተ የቀረበው የቁጥጥርና የኢንስፔክሽን ሪፖርት ላይም ውይይት አድርጎ መግባባት ላይ ደርሷል።
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