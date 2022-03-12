የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚጠቅሙ ቁልፍ ውሳኔዎች ይተላለፉበታል ብዬ አምናለሁ – ዲሜትሪ ሜድቬዴቭ

መጋቢት 03 ቀን 2014 (ኢዜአ) የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚጠቅሙ ቁልፍ ውሳኔዎች ይተላለፉበታል ብለው እንደሚጠብቁ የ’ዩናይትድ ራሽያ’ ፓርቲ ሊቀመንበር ዲሜትሪ ሜድቬዴቭ ገለጹ።
ፓርቲያቸው ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ያለውን ትብብር ማጠናከር እንደሚፈልግ ተናግረዋል።
የ’ዩናይትድ ራሽያ’ ፓርቲ ሊቀመንበር ዲሜትሪ ሜድቬዴቭ የብልጽግና ፓርቲ እያካሄደ ያለውን የመጀመሪያ ጉባኤ አስመልክቶ ለፓርቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ዐቢይ አህመድ የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
ጉባኤው የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚጠቅሙ ቁልፍ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት የፖለቲካ ሁነት ይሆናል ብለው እንደሚጠብቁ ሊቀመንበሩ ገልጸዋል።
‘ዩናይትድ ራሽያ’ እና ብልጽግና ፓርቲ ያላቸው ትብብር ማደግ የኢትዮጵያና ሩሲያን ግንኙነት ይበልጥ ለማጎልበትና በቀጠናው ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠር ወሳኝ ጠቀሜታ አለው ብለዋል።
“ሩሲያ ኢትዮጵያን በአፍሪካ ካሉ አጋሮች መካከል አንዷ አድርጋ ታያታለች፤ ሁለቱ አገራት በዓለም አቀፍ መድረኮች ባሉ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ያላቸው አቋም ተቀራራቢ ነው” ብለዋል ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ።
የ’ዩናይትድ ራሽያ’ ፓርቲ ሊቀመንበር “ደህንነት ለዘላቂ ልማት መሰረት ነው” በሚል መሪ ቃል በሩሲያ በሚካሄደውና የአፍሪካ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሚሳተፉበት ስብሰባ ላይ ዶክተር ዐቢይ አህመድ እንዲሳተፉ የግብዣ ጥያቄ አቅርበዋል።
ዲሜትሪ ሜድቬዴቭ የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ በስኬት እንዲጠናቀቅ ያላቸውን መልካም ምኞትም በመልዕክታቸው ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ
ለማንኛውም ፈተና እንዘጋጅ