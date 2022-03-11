ብልጽግና ፓርቲ በመደመር መርህ አገራዊ እሳቤዎችን የያዘ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 02 ቀን 2014 (ኢዜአ) ብልጽግና በመደመር መርህ አገራዊ እሳቤዎችን የያዘ ፓርቲ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ዐቢይ አህመድ ገለጹ፡፡
ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህዝብ የሚጠቅም ሀገር የሚያሻግር ሀሳብ ያላቸው እንጂ ጥቃቅን ስህተት እየነቀሱ የሚያራግቡ መሆን የለባቸውም ብለዋል፡፡
የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ “ከፈተና ወደ ልዕልና” በሚል መሪ ሀሳብ ዛሬ መካሄድ ጀምሯል፡፡
በጉባኤው ላይ የፓርቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ዐቢይ አህመድ፤ ብልጽግና ፓርቲ ሲጠነሰስ በመደመር ፍልስፍና ኢትዮጵያዊ እሳቤዎችና የኢትዮጵያን እሴቶች ታሳቢ አድርጎ የመጣ ውህድ ፓርቲ ነው።
“ፓርቲያችን ከ11 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉት ስንል በቁጥር ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ከነበሩት ከመኢሶን፣ ኢሰፓና ኢህአዴግ በተለየ መደመር መርሃችን ብልጽግና መዳረሻችን የሚል ግልጽ መስመር ስላለው ጭምር ነው” ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ ባለፉት ሶስት ዓመታት ያጋጠሙ በርካታ ፈተናዎችን አልፎ የመጣው ብልጽግና ፈተናዎችን በድል ማለፍ የቻለው አካታችና ሁሉን አቀፍ ህብረ ብሄራዊ ፓርቲ በመሆኑ ነው ብለዋል፡፡
ኢትዮጵያ ብዙ ቋንቋዎች የሚነገርባት አገር ብትሆንም ሀገራዊ እሴታችንን በአግባቡ መጠቀም ባለመቻላችን ከአገራዊ ቋንቋ ይልቅ የውጭ ቋንቋዎችን በተሻለ እናውቃለን ሲሉ ተናግረዋል።
ብልጽግና በህብረ ብሄራዊነት አደረጃጀት አገራዊ ፓርቲ ሆኖ ሲመሰረት በኢትዮጵያ ሁሉንም ቋንቋዎች፣ ባህሎችና እሴቶች ተገቢውን ክብር እንዲሰጣቸው አስችሏል ብለዋል፡፡
ለዚህም ነው የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ ሲካሄድ የፓርቲው መልዕክቶች በተለያዩ አገርኛ ቋንቋዎች ደምቀውና ተውበው ያየናቸው ብለዋል፡፡
ብልጽግና አጋር ሲባሉ የነበሩትን ድርጅቶች በማሳተፍ፣ ውሳኔ ሰጭ በማድረግና የተፎካካሪ ፓርቲዎችን ከሚኒስትር ጀምሮ በየደረጃው በማሳተፍ አካታችና ሁሉን አቀፍ መሆኑን በተግባር አሳይቷል ብለዋል፡፡
በመሆኑም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ስህተት እየነቀሱ የማህበራዊ ሚዲያ አጀንዳ ከሚሆኑ ገንቢ ሀሳብ እያቀረቡ ቢሞግቱ መልካም ነው ብለዋል፡፡
የህዝብን ጥቅም የሚያረጋግጡ፤ የአገርን ደህንነት የሚያስጠብቁ ሀሳቦችን በማንሸራሸር አገራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም አሳስበዋል፡፡
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ‼