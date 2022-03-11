መጋቢት 02 ቀን 2014 (ኢዜአ) “ብልጽግና በኢትዮጵያ የትናንቱን እሴት ያልናደ ለነገው ብሩህ ተስፋ የሰነቀ ሁሉን አቃፊ ፓርቲ ነው” ሲሉ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዐቢይ አህመድ ተናገሩ።
የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ “ከፈተና ወደ ልዕልና!” በሚል መሪ ሃሳብ የውጭና የአገር ውስጥ ተጋባዥ እንግዶች በታደሙበት በዛሬው እለት መካሄድ ጀምሯል።
በጉባኤው መክፈቻ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስት ዐቢይ አህመድ፤ ባስተላለፉት መልእክት ብልፅግና በኢትዮጵያ ታሪክ ከነበሩ ፓርቲዎች በአላማና አደረጃጀቱ የተለየ መሆኑን ገልጸዋል።
በኢትዮጵያም ታሪክ በርካታ ፓርቲዎችን በአንድ ፕሮግራምና ጥላ ስር አንድ የሆኑበት ፓርቲ ነው ሲሉም አብራርተዋል።
“ብልጽግና ፓርቲን በኢትዮጵያ የትናንቱን እሴት ያልናደ ለነገው ብሩህ ተስፋ የሰነቀ ሁሉን አቃፊ” ሲሉም ገልጸውታል።
በኢትዮጵያ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጥበብ በመሻገር የብሔር ብሔረሰቦች መብት በትክክል ተከብሮ እኩልነት እንዲሰፍን ይሰራል ሲሉም አረጋግጠዋል።
የመጀመሪያው ጉባኤ “ከፈተና ወደ ልዕልና” ያልንበት ዋና ሚስጥር “ድል ባለበት ሁሉ ፈተና ስላለ ነው” ብለዋል።
ፓርቲዎችም በሃሳብ ልዕልና የሚያምኑ በትብብር ኢትዮጵያን የሚያጸና ሃሳብ ይዘው አገሪቱን ለማሻገር እንዲዘጋጁ ጠይቀዋል።
ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሶሻል ሚዲያ ሃይሎች ሳይሆኑ ሃሳብ ይዘው ከብልጽግና ጋር በጋራ እንዲሰሩ ጥሪ አቅርበዋል።
ብልጽግና ሌብነትን የሚጠየፍና የሚታገል፣ ለህዝብ እፎይታ የሆነ፣ ከህዝብ ያልተነጠለና የህዝብን ችግር የሚፈታ ፓርቲ መሆንም ገልጸዋል።
በቀጣይም ጉልበተኛ ሃይል የሚያርፍበት ለሰላም፣ ለዴሞክራሲና ለልማት የተሻለ መሰረት የምንጥልበት ይሆናል ብለዋል።