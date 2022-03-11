ለተፈናቃይ ወገኖች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የአልሚ ምግብ ድጋፍ አደረገ

ደብረ ብርሃን ፤ መጋቢት 2/2014(ኢዜአ) ”ኢንተርናሽናል ኤድ ሰርቪስስ” የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት በደብረ ብርሃን ጊዜያዊ መጠለያ ለሚገኙ ተፈናቃይ ወገኖች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የአልሚ ምግብ ድጋፍ አደረገ።
የተደረገው ድጋፍ በአሸባሪው ሸኔ ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች መሆኑ ተመልክቷል።
የድርጅቱ ሀገር አቀፍ ዳይሬክተር አቶ ከተማ ክንፈ ድጋፊን ሲስረክቡ፤ በወቅታዊ ሁኔታ ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ማገዝና መደገፍ ከሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል።
አልሚ ምግቡ ለህፃናት፣ አረጋዊያን፣ አጥቢ እና ነፍሰጡር እናቶች ቅድሚያ የሚሰጥ መሆኑን ጠቅሰው፤ በዚህም ከ3 ሺህ በላይ ወገኖች ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለዋል።
ደርጅቱ አሜሪካን ከሚገኝ “አይ ሲ አር” ከተባለ መንግስታዊ ካለሆነ ተቋም ጋር በመተባበር ያደረገው ድጋፍ 750 ኩንታል አልሚ ምግብ መሆኑን አስረድተዋል።
ድርጅቱ በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ዜጎችም ከሳምንት በፊት የ12 ሚሊየን ብር ግምት ያለው የዕለት ደራሽ ምግብ እህል ድጋፍ እንዳደረገም አስታውሰዋል።
ድርጅቱ ለተፈናቃይ ወገኖች ችግር እስኪፈታ ድረስም ሰብዓዊ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ተወካይ አቶ ጌታቸው በለጠ በበኩላቸው፤ መንግስት የተለያዩ ድርጅቶችን በማስተባበር ለተፈናቃይ ወገኖች የሰብዓዊ ድጋፍ እንዲደርስ እያተደረገ ነው ብለዋል።
ይሁን እንጂ የተፈናቃይ ወገኖች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ በዞኑ ከ55 ሺህ በላይ ወገኖች በጊዜያዊ መጠለያና በዘመድ አዝማድ ተጠልለው እንደሚገኙ አስረድተዋል።
ከችግሩ ሰፋት አንጻር መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የእለት ምግብ ከማቅረብ ጎን ለጎን ከክረምቱ መግባት ቀደም ብሎ ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል።