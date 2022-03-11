የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ኅብረት ተመሰረተ

ሚዛን አማን ፤ መጋቢት 02/2014 (ኢዜአ) በተደራጀ አግባብ የአካል ጉዳተኞችን መብት ለማስጠበቅ የሚያግዝ የአካል ጉዳተኞች ማህበራት ኅብረት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ተመሰረተ ።
በቦንጋ ከተማ በተካሄደ ስብሰባ የተመሰረተው ህብረቱ በስድስት ዞኖች የተቋቋሙ የዓይነ ስውራን፣ የእጅና የእግር ጉዳት፣ መስማት የተሳናቸው እና የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት ችግር ያለባቸው ማህበራትን በማቀፍ ነው።
የኅብረቱ ሥራ አመራር ፕሬዚዳንት ሆነው የተመረጡት መምህር አደም ዓሊ በወቅቱ እንደተናገሩት፤ ማህበራቱ በሰጧቸው ኃላፊነት አካል ጉዳተኞችን ለማገልገል ቁርጠኛ ናቸው።
ከመንግሥት ጋር በመሆን አካል ጉዳተኞች የሚገባቸውን ጥቅም እንዲያገኙ ምቹ ሁኔታዎችን ለመፍጠር እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
“አካል ጉዳተኞች የተመቻቸ ነገር ካገኙ መስራትና ማልማት ይችላሉ” ብለዋል።
በኅብረቱ ምስረታ ላይ የተገኙት የክልሉ ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛው ጋግያብ ፤ህብረቱ አካል ጉዳተኛ ሴቶች፣ ህጻናትና አረጋዊያን በህብረተሰቡ ውስጥ በየደረጃው የሚኖራቸው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተሳትፏቸውን ለማጎልበት መስራት እንደሚጠበቅበት ተናግረዋል።
እንደ ሀገር የሚወጡ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ለአካል ጉዳተኞች የኑሮ መለወጥና ተጠቃሚነት ያላቸውን አመቺነትና አሳታፊነታቸውን ለማረጋገጥ ያለሰለሰ ጥረት እንዲያደርግም አመልክተዋል።
ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸውን አካል ጉዳተኝነትን የሚመለከቱ ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች፣ ደንቦችና ስምምነቶች በሁሉም ደረጃ ተግባራዊ መደረግ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
የደቡብ ክልል አካል ጉዳተኞች ጥምረት ማህበራት ፕሬዚዳንት አቶ ሁሴን ኡርቃቶ ፤ አካል ጉዳተኞች በማህበር ተደራጅተው መብታቸውን የሚጠይቁና ለሌሎችም መብት መከበር በጋራ እንዲቆሙ ጠይቀዋል።
ክልሉ በተመሰረተ በአጭር ወራት ጊዜ ውስጥ ለአካል ጉዳተኞች ልዩ ትኩረት በመስጠት ኅብረት መመስረቱን አድንቀው፤ ተባብሮ ለመሥራት ፍላጎት እንዳላቸው አስታውቀዋል።
በጉባዔው የተሳተፉት አቶ ገበየሁ ዶጉ፤ የአካል ጉዳተኞች ተደራጅተው መብታቸው እንዲጠበቅና ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተደረገ ያለው ጥረት የሚያበረታታ መሆኑን ተናግረዋል።
ኅብረቱ በክልሉ የሚገኙ የአካል ጉዳተኞች በልማት እንዲሳተፉና ተጠቃሚነታቸው እንዲያድግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንደሚሰራ የሚጠብቁ መሆኑን ገልጸዋል።
ሌላው ተሳታፊ አቶ አዳነ ወልደ ጻዲቅ በበኩላቸው፤በአንዳንድ አካባቢዎች በቤት ውስጥ የተደበቁ አካል ጉዳተኞች ትኩረት እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል።