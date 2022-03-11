ዲጂታል መታወቂያ ከማንነት ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የማጭበርበር ወንጀሎችን በቀላሉ ለመከላከል ያስችላል

መጋቢት 2/2014 (ኢዜአ) የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ከማንነት ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ የማጭበርበር ወንጀሎችን በቀላሉ ለመከላከል እንደሚያስችል ተገለፀ፡፡
የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና የብሔራዊ መታወቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ የባለድርሻ አካላት ውይይት በዛሬው እለት ተካሂዷል።
በውይይቱ ላይ መንግስት የዲጂታል መታወቂያን ተግባራዊ ለማድረግ ስትራቴጂ አዘጋጅቶ ወደ ስራ ከገባ ሁለት ዓመት ሊሞላው መሆኑ ተገልጿል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሁሪያ አሊ በውይይቱ መክፈቻ ላይ እንደተናገሩት፤ የዲጂታል አስቻይ ሁኔታዎች ከሚባሉት አንዱ የብሄራዊ የዲጅታል መታወቂያ ነው ብለዋል።
የዲጂታል መታወቂያ የአገልግሎት አሰጣጡን በማዘመን የኢኮኖሚ ልማትንና እድገትን ለማምጣት የሚስችል መሆኑን ተናግረዋል።
መታወቂያው ኢትዮጵያ ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ለምታደርገው ጥረት የሚያግዝ መሆኑም ሚኒስትር ዴኤታዋ ተናግረዋል።
የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስፈፃሚ ዮዳሄ ዘሚካኤል በበኩላቸው በነዋሪነት መታወቂያ አንድ ሰው የተለያየ ማንነት ይዞ ወንጀሎች ቢፈጽም ለመያዝ አዳጋች ነው ብለዋል።
ይሁን እንጂ አዲሱ የዲጂታል መታወቂያ አንድ ሰው አንድ ማንነት ብቻ እንዲኖረው የሚያደርግ በመሆኑ አስፈላጊነቱ ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
በፍትህ ሚኒስቴር የህግ ጥናት ማርቀቅና ማጠቃለል ዳይሬክተር ጄኔራል በላይሁን ይርጋ በበኩላቸው የዲጂታል መታወቂያ በሌላ ሰው ስም መታወቂያ እያወጡ የሚደረጉ ማጭበርበሮችንና ወንጀሎችን ለመከላከል ይረዳል ብለዋል።
በመሆኑንም ከመታወቂያ ጋር ተያይዘው የሚፈፀሙ ማጭበርበሮችን በቀላሉ ለመያዝ እንደሚያስችል ነው ያነሱት።
በውይይቱ ላይ መንግስትም ለዲጂታል መታወቂያ ትግበራ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑ ታውቋል።
ለዚህም ይረዳ ዘንድ ረቂቅ አዋጁ እንዲዳብር ባለድርሻ አካላት ግብዓት እንዲሰጡበት ተጠይቀዋል።
ዲጂታል መታወቂያ በዘመናዊ መንገድ የነዋሪዎችን ማንነት ለመለየት፣ ለባንክና ፋይናንስ ሴክተሩ፣ ለማህበራዊ አገልግሎት አካታችነት፣ መንግስታዊ አገልግሎትን ለማሳለጥ፣ ህገ-ወጥነትና የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ጠቀሜታዎች እንዳሉት በመድረኩ ተገልጿል።