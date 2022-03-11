በጌዴኦ የማር ምርትን ለማሳደግ እየተሰራ ነው

ዲላ፤ መጋቢት 02/2014 (ኢዜአ)፡ በጌዴኦ ዞን ለንብ ማነብ ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም የማር ምርትን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ።
በዘርፉ የተሰማሩ አርሶ አደሮች በበኩላቸው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደጉ መምጣታቸውን ተናግረዋል።
የጌዴኦ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ሃላፊ አቶ አብርሃም ተካዬ ለኢዜአ እንደገለጹት ዞኑ በጥብቅ ደኖችና በተለያዩ እጽዋት የተሸፈነ መሆኑን ጠቁመው፤ዞኑ ካለው ተፈጥሯዊና ሰው ስራሽ ጸጋ አንጻር በአመት የሚገኝው ምርት እጅግ አናሳ መሆኑን ተናግረዋል።
ምርቱን በእጥፍ ለማሳደግ ከአርሶ አደሩ ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
በንብ ማነብና ማር ምርት ለተሰማሩ አርሶ አደሮች የድጋፍና ክትትል ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው፤ ሌሎች የአካባቢው አርሶ አደሮችም በዘርፉ ተሰማርተው ተጠቃሚ እንዲሆኑ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
አሁን ላይ በዞኑ ከ36 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች በንብ ማነብ ሥራ የተሰማሩ መሆኑን ጠቁመው በተያዘው በጀት ዓመትም 15 ሺህ የሚሆኑት በዘመናዊ መንገድ እንዲያመርቱ መደረጉን አስረድተዋል።
በዓመት ከ1 ሺህ 200 ቶን በላይ የማር ምርት ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።
ቀሪ ከ21 ሺህ በላይ በዘርፉ የተሰማሩ አርሶ አደሮችን ስልጠና በመስጠት ከባህላዊ የንብ ማነብና የማር ምርት የአመራርት ስርዓት ወደ ዘመናዊ ንብ ማነብና የማር አመራረት እንዲገቡ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
በአርሶ አደሮችና በዘርፉ ባለሙያዎች ዘንድ የሚታየውን የግንዛቤ ውስንነት ለመቅረፍ ተግባር ላይ ያተኮረ ስልጠና መጀመሩን ገልጸዋል።
በዞኑ የወናጎ ወረዳ ግብርና ጽህፍት ቤት የንብና ማር ምርት ባለሙያ አቶ ሳሙኤል ካሳሁን በበኩላቸው ከቀፎ አዘገጃጀት ጀምሮ እስክ ማር ቆረጣ ድረስ ለአርሶ አደሮች የሙያ ድጋፍ እተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
አርሶ አደሮች ከባህላዊ አመራራት ጎን ለጎን ወደ ዘመናዊ አመራረት እንዲገቡ በማድረግ ምርታቸው እንዲጨምር እገዛ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።
በዘመናዊ የንብ ማነብ ስራ በመሰማራታቸው የኢኮኖሚ ተጠቃሚነታቸውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደጉ መምጣታቸውን የተናገሩት ደግሞ የወናጎ ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ጴጥሮስ ፎንዶጋ ናቸው።
በባህላዊ መንገድ በንብ ማነብ ሥራ ከአንድ ባህላዊ ቀፎ 9 ኪሎ ግራም ያልበለጠ የማር ምርት ሲያገኙ እንደነበር አስታውሰው፤ በዘመናዊ ቀፎ የንብ ማነብ ሥራ ከጀመሩ ወዲህ ከአንድ ቀፎ ከ15 ኪሎ ግራም በላይ ምርት እያገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የማር ምርታቸውን ሸጠው ባገኙት ገቢ ልጆቻቸውን ከማስተማር ባለፈ ኑራቸውን እየደገፉ መሆኑን ጠቅሰው፤ ለተገኝው ውጤት የግብርና ባለሙያዎች ድርሻ የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
የኮቾሬ ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ዋቆ አቢ በበኩላቸው በአከባቢያቸው የሚገኙ ቡናን ጨምሮ የተለያዩ እጽዋቶችና ዛፎች በአመት ከ4 ጊዜ በላይ አበባ እንደሚሰጡ ጠቁመው፤ ይህም ለማር ምርታቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉን አስረድተዋል።
ከዚህ ቀደም በባህላዊ የአመራርት ዘዴ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ምርት ያገኙ እንደነበር አስታውሰው፤ በአሁኑ ወቅት በአከባቢያቸው ያለውን ጸጋ እየተጠቀሙ በዘመናዊ ቆፎ በአመት ከሁለት ጊዜ በላይ የማር ምርት እያገኙ መሆኑን ጠቁመዋል።