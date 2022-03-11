በዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ያተኮረ ውይይት እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ መጋቢት 2 / 2014 ዓ.ም / ኢዜአ/ በአዲስ አበባ በዲጂታል መታወቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ያተኮረ ውይይት እየካሄደ ይገኛል።
በውይይት ላይ መንግስት የዲጂታል መታወቂያን ተግባራዊ ለማድረግ ስትራቴጂ አዘጋጅቶ ወደ ሰራ ከገባ ሁለት ዓመት ሊሞላው መሆኑ ተገልጿል።
መታወቂያው ኢትዮጵያ ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ ለመሸጋገር ለምታደረገው ጥረት የሚያግዝ መሆኑም እንዲሁ ተመልክቷል።
በዚሁ ውይይት ላይ መንግስትም ለዲጂታል መታወቂያ ትግበራ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ በመሆኑ ታውቋል።
ለዚህም ይረዳ ዘንድ ረቂቅ አዋጁ እንዲዳብር ባለድርሻ አካላት ግብዓት እንዲሰጡበት ተጠይቀዋል።
ዲጂታል መታወቂያ በዘመናዊ መንገድ የነዋሪዎችን ማንነት ለመለት፣ ለባንክና ፋይናንስ ሴክተሩ፣ ለማህበራዊ አገልግሎት አካታችነት፣ መንግስታዊ አገልግሎትን ለማሳለጥ፣ ህገ-ወጥነትና የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ጠቀሜታዎች እንዳሉት በመድረኩ ተገልጿል።
በውይይት መድረኩ ላይ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሁሪያ አሊ፣ የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስፈፃሚ ዮዳሄ ዘሚካኤል እና ሌሎች ባለድርሻ ኣካላት እየተሳተፉ ይገኛሉ።