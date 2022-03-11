የኡጋንዳ ‘ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት’ ፓርቲ አመራሮች በብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ ለመታደም አዲስ አበባ ገቡ

አዲስ አበባ መጋቢት 2 / 2014 ዓ.ም / ኢዜአ/ የኡጋንዳ ‘ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቨመንት’ ፓርቲ አመራሮች በብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ ለመታደም አዲስ አበባ ገብተዋል።
ከመጋቢት 2 እስከ 4 ቀን 2014 ዓ.ም በሚካሄደው የብልፅግና 1ኛ ጉባኤ የሚሳተፉ የተለያዩ ሀገራት እህት ፓርቲ አመራሮችና የልዑካን ቡድናቸው አዲስ አበባ ገብተዋል።
የኡጋንዳ ‘ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት’ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አልፔር ሲሞን ፒተር፣ የፓርቲው ብሔራዊ ስራ አስፈፃሚ አባል ሚስ አጋታ ናሉብዋም እንዲሁም የፓርቲው የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር አዊች ፖላር በብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ለመታደም ተገኝተዋል።
እንግዶቹ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል አምባሳደር ፍስሐ ሻውል አቀባበል አድርገውላቸዋል።
የኡጋንዳ ‘ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቭመንት’ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አልፔር ሲሞን ፒተር ኢትዮጵያና ኡጋንዳ የጠበቀ ወዳጅነት ያላቸው መሆኑን ጠቅሰው በብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ለመታደም መገኘታቸውም የዚሁ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል።
በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል አምባሳደር ፍስሐ ሻውል በበኩላቸው የሁለቱ አገሮች ግንኙነት ጠንካራ መሆኑን ጠቅሰው በተለይ በቀጣናው ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን በትብብር እየሠሩ መሆኑንም ተናግረዋል።
በፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ የሚመራው የኡጋንዳ ‘ናሽናል ሬዚስታንስ ሙቨመንት’ (ኤንአርኤ) የነጻነት እንቅስቃሴ በሚል እ.አ.አ በ1986 የተመሰረተ ፓርቲ ነው።
ኢትዮጵያና ኡጋንዳ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች ሲሆኑ፥ በቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግሥት የተጀመረው የሀገራቱ ይፋዊ ግንኙነት አሁን በተለያዩ ጉዳዮች ተባብሮ ወደ መሥራት ከፍ ብሏል።
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የብልፅግና ፕሬዚዳንት ዶክተር ዐቢይ አህመድ ባሳለፍነው ነሐሴ ወር በኡጋንዳ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል።
በጉብኝታቸውም ከኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ጋር የተወያዩ ሲሆን ከሁለትዮሽ እስከ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ያላቸውን ትብብር ለማጠናከር ተስማምተዋል።
የኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ መስከረም/2014 ዓ.ም በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በዓለ ሲመት ላይ በመገኘት የእንኳን ደስ አላችሁ መልዕክት አስተላልፈው ነበር።