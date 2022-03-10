የደቡብ አፍሪካ (ኤ ኤን ሲ) ፓርቲ ተወካዮች በብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ ለመታደም አዲስ አበባ ገቡ

መጋቢት 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) የደቡብ አፍሪካ ‘የአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ’ (ኤ ኤን ሲ) ፓርቲ ተወካዮች በብልፅግና ፓርቲ አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ ለመታደም ዛሬ ማምሻውን አዲስ አበባ ገብተዋል።
የፓርቲው ብሔራዊ የሥራ አስፈፃሚ ኮሜቴ አባል ፕሮፌሰር ኢቅባል ጃዝብሃይ እና የፓርቲው ዋና ሥራ አስኪያጅ ፌቤ ፖትጌተር ናቸው አዲስ አበባ የገቡት።
እንግዶቹ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ፅሕፈት ቤት የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር በርከት አቀባበል እንዳደረጉላቸው ኢዜአ ከስፍራው ዘግቧል።
የደቡብ አፍሪካው ኤ ኤን ሲ ከተመሠረተ 110 ዓመት የሞላው ሲሆን 108ኛ ዓመት የምሥረታ በዓሉን ሲያከብር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ተገኝተው መልዕክት ማስተላለፋቸው ይታወሳል።
በመልዕክታቸውም የ ኤ ኤን ሲ መሥራች ደቡብ አፍሪካውያን የአፓርታይድን ስርዓት ለማስወገድ የከፈሉትን መስዋዕትነት በታሪክ ጉልህ ስፍራ እንዳለው ተናግረው ነበር።
ደቡብ አፍሪካና ኢትዮጵያ ታሪካዊ ግንኙነት አላቸው።