በደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንትና በኤስ ፒ ኤል ኤም ምክትል ሊቀ-መንበር የተመራ ልዑክ በብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ ላይ ለመታደም አዲስ አበባ ገባ

አዲስ አበባ፣ መጋቢት 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) በደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንትና የኤስ ፒ ኤል ኤም ምክትል ሊቀ-መንበር ሊቀ-መንበር ፕሮፌሰር ጀምስ ዋኒ ኢጋ የተመራ ልዑክ በብልፅግና ፓርቲ ጉባኤ ላይ ለመታደም አዲስ አበባ ገባ።
የደቡብ ሱዳን እህት ፓርቲ የሱዳን ሕዝቦች ነፃነት ንቅናቄ ወይም በእንግሊዝኛ አጠራሩ ሱዳን ፒፕልስ ሊበሬሽን ሙቭመንት (SPLM) ፓርቲ አመራሮች በጉባኤው ለመሳተፍ አዲስ አበባ ገብተዋል።
የደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንትና የኤስ ፒ ኤል ኤም ምክትል ሊቀ-መንበር ፕሮፌሰር ጀምስ ዋኒ ኢጋ፣ የፓርቲው ጊዜያዊ ዋና ጸሐፊ ፒተር ላም ቦዝ፣ የፓርቲው የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ቦል ማኩዌንግ ዮል ናቸው።
የኤስ.ፒ.ኤል.ኤም ልዑካን ከነገ ጀምሮ በሚካሄደው የብልፅግና አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤ በተጋባዥነት ይታደማሉ።
የፓርቲ አመራሮቹ ቦሌ ዓለምአቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አምባሳደር ሐሰን አብዱልቃድር በርከት እንዲሁም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀኔራል አምባሳደር ፍስሐ ሻውል አቀባበል እንዳደረጉላቸው ኢዜአ በስፍራው ተገኝቶ ዘግቧል።
ደቡብ ሱዳን አንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2011 አገር ሆና ከተመሰረተች በኋላ ካጋጠማት የእርስ በእርስ ግጭት ወጥታ ጠንካራ መንግሥት እንድትገነባ ኢትዮጵያ ያላሰለሰ ጥረት አድርጋለች።
የሁለቱም አገራት መሪዎች በተለያዩ ጊዜያት ጉብኝትና የሁለትዮሽ ውይይቶችን ማድረጋቸው ይታወሳል።
ከሁለት ወራት በፊት የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሁም የብልፅግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ደመቀ መኮንን በጁባ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል።
በጉብኝታቸውም በፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪር ማያርዲት ጋር በሁለትዮሽና ቀጣናዊ ጉዳዮች ዙሪያ በመወያየት የአገራቱን ትብብር ለማሳደግ መግባባታቸው ይታወቃል።
የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫ ኪር ማያርዲት፤ የብልፅግና ፕሬዚዳንት ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው በተሰየሙበት ሥነ-ሥርዓት ላይ በመታደም የመልካም ምኞት መግለጫና የአገራቱን ግንኙነት ማጠናከር ላይ ያተኮረ መልዕክት ማስተላለፋቸው አይዘነጋም።
ብልፅግና ፓርቲ “ከፈተና ወደ ልዕልና” በሚል መሪ ኃሳብ 1ኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ከነገ ጀምሮ ለሦስት ቀናት ያካሂዳል።
ፓርቲው በጉባኤው በፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። ብልፅግና ፓርቲ ሕዳር 21ቀን 2012 ዓ.ም ስምንት ፓርቲዎች በይፋ ባደረጉት የፊርማ ሥምምነት ውህድ ፓርቲ ሆኖ መመሥረቱ ይታወሳል።