የአለርት ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በቅጥር ግቢው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የመንገድ መሰረተ ልማት ገነባ

መጋቢት 1/2014/ኢዜአ/ የአለርት ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በቅጥር ግቢው ለአካል ጉዳተኞች ምቹ የመንገድ መሰረተ ልማት ገንብቶ አስመረቀ።
የመንገድ መሰረተ ልማቱ አካል ጉዳተኞች ለእንቅስቃሴ ተመችቷቸው የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑ ተገልጿል።
መንገዱ ከመገንባቱ በፊት ግቢው ለአካል ጉዳተኞች እንቅስቃሴ አዳጋች እንደነበር ታካሚዎች ተናግረዋል።
በመሆኑም አሁን የተገነባው መንገድ አካል ጉዳተኞች ያለ ደጋፊ እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችል መሆኑ ተገልጿል።
በሆስፒታሉ የሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ዳይሬክተር ተስፋነሽ ጉዓ፤ የጤና አገልግሎቱን በፍትሃዊነት ተደራሽ ማድረግ የሆስፒታሉ ቀዳሚ ተልዕኮ መሆኑን ገልጸዋል።
ሆስፒታሉ በአምስት ዓመት እቅዱ ከያዛቸው ጉዳዩች መካከል ለአካል ጉዳተኞች እንቅስቃሴ ምቹ የሆነ የመሰረተ ልማት ግንባታ ማካሄድ ቀዳሚው ተግባሩ መሆኑን ጠቁመዋል።
በመንገዱ የምርቃት መርሃ ግብር ላይ በግንባታ ሥራው ለተሳተፉ ግለሰቦችና ተቋማት እውቅና ተሰጥቷል፡፡