በምሥራቅ ወለጋ ዞን ከ400 ሺህ በላይ የአቡካዶ ችግኝ እየተዘጋጀ ነው

ነቀምቴ፣ መጋቢት 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) በመጪው ክረምት የሚተከል በቁጥር ከ400 ሺህ በላይ የአቡካዶ ችግኝ እየተዘጋጀ መሆኑን የምሥራቅ ወለጋ ዞን ግብርና ጽህፈት ቤት አስታወቀ ፡፡
የአቡካዶ ችግኙ እየተዘጋጀ ያለበዞኑ 11 ወረዳዎች በሚገኙ 41 የግልና በማህበር በተደራጁ ወጣቶች የችግኝ ጣቢያዎች መሆኑን የጽህፈት ቤቱ የቡና እና የፍራፍሬ ልማት ቡድን መሪ አቶ አሰፋ መኮንን ተናግረዋል።
ከሚዘጋጀው ውስጥም በዞኑ 1 ሺህ737 ሄክታር መሬት ላይ በመጪው ክረምት የሚተከል በቁጥር 173ሺህ694 የአቡካዶ ችግኝ ለአርሶ አደሩ ፤ ቀሪው ደግሞ ለአጎራባች ዞኖች እንደሚሰራጭ አመልክተዋል፡፡
በስራው የተሳተፉ አርሶ አደሮች ቀደም ሲል ያዘጋጁትን ችግኝ ለገበያ አቅርበው ተጠቃሚ መሆናቸውን ያስታወሱት ቡድን መሪው፤ አሁንም በዝግጅቱ እየተሳተፉ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
በዞኑ ጉደያ ቢላ ወረዳ የዳርበስ ቀበሌ አርሶ አደር ሲማ ገለታ በሰጡት አስተያየት፤ ባለፈው ዓመት አዘጋጅተው ለገበያ ካቀረቡት የአቡካዶ ችግኝ ከ385ሺህ ብር በላይ በመሸጥ ተጠቃሚ መሆናቸውን አስታውሰዋል፡፡
አርሶ አደሩ እንዳመለከቱት፤ በመጪው የክረምት ወቅት የሚተከል 16ሺህ የአቡካዶ ችግኝ ለገበያ ለማቅረብ እያዘጋጁ ነው፡፡
የዚሁ ቀበሌ አርሶ አደር መልኬ ገረመው በበኩላቸው፤ አምና ካዘጋጁት የአብካዶ ችግኝ ሽያጭ ተጠቃሚ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ ዘንድሮም 20ሺህ የአቡካዶ ችግኝ ለማዘጋጀት አቅደው እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በወረዳው በማህበር ተደራጅተው የአቡካዶ ችግኝ ልማት ከጀመሩት ማህበራት አንዱ የእነ አቶ ደበላ ቡሊ ይገኝበታል፡፡
የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ደበላ ቡሊ እንዳሉት፤ በመጪው የክረምት ወራት ለገበያ የሚያቀርቡት እስካሁን 12ሺህ የአቡካዶ ችግኝ ማዘጋጀት ችለዋል።
የአቡካዶ ችግኝ ልማት ላይ መሳተፍ ውጤታማ ያደርጋል ያሉት አቶ ደበላ ፤ ባለፈው ዓመት አዘጋጅተው ለገበያ ካቀረቡት የአቡካዶ ችግኝ ግማሽ ሚሊዮን ብር ማግኘታቸውን ጠቁመዋል፡፡
በጉደያ ቢላ ወረዳ በመጪው ክረምት የሚተከል 360 ሺህ የአቡካዶ ችግኝ እየተዘጋጀ መሆኑን የወረዳው የግብርና ጽህፈት ቤት የቡናና የፍራፍሬ ልማት ቡድን አቶ ጥላሁን አበራ ገልጸዋል።
በምሥራቅ ወለጋ ዞን ከ2009ዓ.ም ጀምሮ የለማ 534 ሄክታር ላይ የሚሸፍን የአቡካዶ ተክል እንዳለ ከግብርና ጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡