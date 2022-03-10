አልጄሪያ አገራዊ ምክክሩን ውጤታማ ለማድረግ የራሷን ተሞክሮ ታካፍላለች

አዲስ አበባ መጋቢት 01/2014(ኢዜአ) ኢትዮጵያ በአገራዊ ምክክሩ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የምታደርገውን ጥረት አልጄሪያ በዘርፉ ያላትን ተሞክሮ በማካፈል እንደምትደግፍ በኢትዮጵያ የአገሪቱ አምባሳደር ሳላህ ፍራንሲስ ኤልሃምዲ ተናገሩ።
አምባሳደር ሳላህ ፍራንሲስ ኤልሃምዲ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ፤ በቅርቡ የሚካሄደው አገራዊ ምክክር ሁሉም ተሳታፊ ኃይሎች እንዲግባቡና ልዩነታቸውን እንዲያጠቡ ያስችላል ብለዋል።
አገራዊ ምክክሩ ኢትዮጵያ የገጠሟትን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንደሚያስችል ገልጸው፤ ምክክሩ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ምዕራፍ እንደሚያሸጋግራት ያላቸውን እምነት ጠቁመዋል።
አልጄሪያም በቀደመ ታሪኳ ያጋጠሟትን ውስጣዊ ችግሮች በእንዲህ አይነቱ የምክክር መንገድ መፍታቷን ጠቁመው፤ ይህንንም ተሞክሮ ለኢትዮጵያ ለማጋራት ዝግጁ መሆኗን ነው የገለጹት።
ለሁሉም ችግሮች ሰላማዊ መፍትሔ መፈለግ ያሻል ያሉት አምባሳደሩ፤ ኢትዮጵያም ሁሉን አቀፍ ውይይት ለማድረግ መዘጋጀቷ አልጄሪያ በአድናቆት እንደምትመለከተው ተናግረዋል።
በኢትዮጵያ በፖለቲካና በሐሳብ መሪዎች እንዲሁም በኅብረተሰብ ክፍሎች መካከል በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ የሚስተዋለውን መሠረታዊ የሐሳብ ልዩነትና አለመግባባቶች በአገራዊ የሕዝብ ምክክሮች ለመፍታት አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል።
አካታች አገራዊ ምክክሩን የሚያስተባብሩ 11 ገለልተኛ ኮሚሽነሮችም ታጭተው ሹመታቸውም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቋል።