የጎንደር ከተማ አስተዳደር 2 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ ዳያስፖራዎች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ሰጠ

ጎንደር፤ መጋቢት 01/2014 (ኢዜአ)፤ በጎንደር ከተማ በተለያየ የኢንቨስትመንት መስክ ለመሰማራት 2 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ ዳያስፖራዎች ፈቃድ መስጠቱን የከተማው ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው የኢንቨስትመንት ፈቃድና ምዝገባ ባለሙያ አቶ ተመስገን መሰለ ለኢዜአ እንደገለጹት የኢንቨስትመንት ፈቃዱን የወሰዱት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ መሰረት የጥምቀት በአልን ለማክበር ወደ ከተማው የመጡ ዲያስፖራዎች ናቸው፡፡
ከተማ አስተዳደሩ አዋጭነታቸውን በጥናት በለያቸው የኢንቨስትመንት መስኮች ለሚሰማሩ ለ28 ዲያስፖራዎች ፍቃድ መሰጠቱን ተናግረዋል።
ዲያስፖራዎቹ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ መድሃኒቶችንና የህክምና መሳሪያዎችን በማምረት እንዲሁም በእርሻ ትራክተሮች መገጣጠምና ተጓዳኝ የእርሻ መሳሪያዎችን በማምረት ለመሰማራት ጥያቄ ያቀረቡ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርታማዎችንና ባለ ኮከብ ሆቴሎችን፣ የገበያ አዳራሾችንና ሞሎችን ለመገንባት በሚያስችሉ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች የተሰማሩ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ዲያስፖራዎቹ የሚሰማሩባቸው 60 የሚሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ወደ ግንባታ ሲገቡ ከ13 ሺህ 400 በላይ ለሚሆኑ ወገኖች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠር የሚችሉ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ከተማ አስተዳደሩ 500 ሄክታር የኢንቨስትመንት መሬት ማዘጋጀቱን ገልጸው፤ ተሸከርካሪዎችና ማሽነሪዎችን ከቀረጥ ነጻ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያስገቡ የማበረታቻ ስርዓት መዘርጋቱን ገልጸዋል፡፡
ዘመናዊ መኖሪያ መንደሮችን ለመገንባት 2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚደረግበት የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ፈቃድ መውሰዳቸውን የገለፁት ደግሞ ዲያስፖራው አቶ ሳሙኤል አስታጥቄ ናቸው።
ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች በስፋት የሚሳተፉበት በአክስዮን ደረጃ የተቋቋመው ፕሮጀክቱ ለበርካታ ወገኖች የስራ እድል እንደሚፈጥር ተናግረዋል።
ለከተማ አስተዳደሩ 25 ሄክታር የግንባታ ቦታ ጥያቄ አቅርበው ምላሽ እየተጠባበቁ እንደሆነ ገልጸዋል።
ሌላው አቶ አገኘሁ የሺዋስ የተባሉት ዲያስፖራ በበኩላቸው በ80 ሚሊዮን ብር ወጭ በከተማው በወተት ተዋጽኦ ማቀናበሪያ ፋብሪካ ለመገንባትና የእንስሳት ማድለብ ስራ ለመጀመር የኢንቨስትመንት ፈቃድ መውሰዳቸውን ገልጸዋል።
ፕሮጀክቱ ለ50 ሰዎች የስራ እድል እንደሚፈጥር ጠቅሰው፤ ከተማ አስተዳደሩ የጠየቁትን ቦታ በፍጥነት ካስረከባቸው ግንባታ ለመጀመር ዝግጁ መሆናቸውን አመልክተዋል።
ባለፉት ስድስት ወራት በከተማው በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ለመሰማራት ጥያቄ ላቀረቡና ከ27 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ 161 ፕሮጀክቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን ከመምሪያው የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡