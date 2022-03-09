ተማሪዎችን በሁለንተናዊ እውቀት፣ ክህሎትና ስብዕና ለመገንባት እየተሰራ ነው – ቢሮው

አዳማ የካቲት 30/2014 ( ኢዜአ) ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ ተማሪዎችን በሁለንተናዊ እውቀት፣ ክህሎትና ስብዕና ለመገንባት እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
ቢሮው የዘርፉን አመራር ክህሎትና ግንዛቤ በማሳደግ የትምህርት ጥራት፣ የተማሪዎች ውጤትና ስነ ምግባርን ለማሻሻል አላማ በማድረግ ያዘጋጀው የትምህርት አመራሮች የአሰልጣኞች ስልጠና ዛሬ በአዳማ ከተማ ተጀምሯል ።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ግርማ ባይሳ በወቅቱ እንደገለጹት ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ጀምሮ ተማሪዎችን በእውቅት፣ ክህሎትና በስብዕና መገንባት ወሳኝ ነው።
የክልሉ መንግስት ከታችኛው የትምህርት እርከን ጀምሮ ትውልዱ በመልካም ስብዕና እንዲታነፅ፣ ተገቢውን እውቀትና ክህሎት ይዞ እንዲያደግ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይ የገዳ ስርአት ትምህርት ከ1ኛ ክፍል ጀምሮ እንዲሰጥ ከማድረግ ባለፈ ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ ቁልፍ ሚና ባላቸው በመመሪያ ክፍሎችና በተማሪዎች ጥምርታ፣ እንዲሁም በመጽሐፍት- ቤቶች፣ በቤተ ሙከራዎችና በመምህራን አደረጃጀቶች ላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
በክልሉ ባለፉት ስድስት ወራት ከ10ሺህ 900 በላይ ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎችና 2ሺህ 900 የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ግንባታ መከናወኑን ለአብነት ጠቅሰዋል ።
በተጨማሪም ሰባት የ2ኛ ደረጃ ልዩ ትምህርት ቤቶች ግንባታ በማጠናቀቅ በአሁኑ ወቅት ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውን ተማሪዎች ተቀብለው በማስተማር ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በትምህርት ቤቶቹ ከሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በተጨማሪ የፈረንሳይኛ፣ የቻይንኛ፣ አረብኛና እንግሊዝኛ ቋንቋዎች ትምህርት እየተሰጠ መሆኑን ገልፀዋል።
የስልጠናው ዋና ዓላማ በክልሉ በክልሉ በትምህርት ዘርፍ በተጀመረው ማሻሻያ መሰረት ከ13ሺህ በላይ በሚሆኑ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በትምህርት ጥራት፣ በተማሪዎች እውቀት፣ ክህሎትና ስብእና ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ንቅናቄ ለማካሄድ አቅም መፍጠር መሆኑን አመልክተዋል።
በዘርፉ ቁልፍ ተዋናይና ፈፃሚ ለሆኑ ሱፐርቫይዘሮችና ርዕሰ መምህራን በንቅናቄው ዓላማና ተግባር ላይ ግልፅ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና ለተፈፃሚነቱ የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ ለማስቻል ስልጠናው መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
የመማሪያ ክፍሎችና የተማሪ ቁጥር ያለመጣጣም፣ የማጣቀሻና የመማሪያ መጽሐፍት ጨምሮ የትምህርት ግብዓት እጥረት፣ የመምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች የግንዛቤ፣ የአመለካከትና የክህሎት ክፍተት፣ ለትምህርት ጥራት አለመጠበቅና ሌሎች በዘርፉ ለሚስተዋሉ ችግሮች ዋናዎቹ ምክንያቶች ስለመሆናቸው በጥነናት መለየቱን ጠቁመዋል።
የጥናት ግኝቱን መሰረት በማድረግ በ2013 የትምህርት ዘመንና ባለፉት ስድስት ወራት 45ሺህ 200 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች በህዝብ ተሳትፎና በበጎ ድቃድ የዜግነት አገልግሎት መርሀ ግብር መገንባታቸውን ጨምረው ተናግረዋል።
ጣጠቃላይ በዘርፉ በተከናወኑ ተግባራት በተለይ የተማሪና የክፍል ጥምርታን ወደ ተቀመጠው ደረጃ ማምጣት መቻሉንም ጠቅሰዋል።
የትምህርት ጥራት ላይ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የቅድመ መበደኛ ትምህርት ልማት ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው በተከናወነው ተግባር ከ3ሺህ በላይ መምህራን ሰልጥነው ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉን አስታውቀዋል።
በቢሮው የመምህራን ስልጠናና ትምህርት አመራር ቡድን መሪ አቶ ነጋሳ ነገራ በበኩላቸው በታችኛው የትምህርት እርከን ያሉ ተማሪዎች የማንበብና የመፀሐፍ ክህሎታቸው አናሳ በመሆኑ በዘርፉ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ በሚችሉ ጉዳዮች ዙሪያ መነጋገርና ግንዛቤ ይዞ ወደ ተግባር መግባት ዋንኛው የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አመልክተዋል።
ስለጠናው ለሶስት ቀን እንደሚቆይ ታውቋል ።