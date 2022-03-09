የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ከመቱ እና ጅማ ዩንቨርሲቲዎች ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት አደረገ

የካቲት 30/2014 (ኢዜአ) የቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ከመቱና ጅማ ዩንቨርሲቲዎች ጋር በሰው ሃብት ልማት ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ።
የስምምነቱ ዋነኛ ዓላማ በቆዳ ኢንዱስትሪ የሰው ሃብት ልማት፣ በምርምርና በማማከር ስራ ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑ ተገልጿል።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዳኛቸው ሽፈራው፤ በተለያዩ ምክንያቶች ኢትዮጵያ ከቆዳ ኢንዱስትሪ የምታገኘው ጥቅም ዝቅተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር የተደረገው ስምምነት በዘርፉ የሚስተዋለውን የአቅም ውስንነት ለመሙላት እንዲሁም በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ለማፍራት ያግዛል ብለዋል።
በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት በዘርፉ የሰለጠኑ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ባለሙያዎችን በዘርፉ ስራ ላይ ለማሰማራት መታቀዱን ጠቁመዋል።
የመቱ ዩኒቨርሲቲ የኢንጅነሪንግና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ዲን ፍሬው ደረጀ፤ በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ሃብት ለማፍራት በጋራ እንሰራለን ሲሉ አረጋግጠዋል።
በቀጣይ ዓመት በዘርፉ ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት እያደረገ መደረጉን ጠቁመው የስርዓተ ትምህርት ቀረጻም በሁለት ወራት ውስጥ ይጠናቀቃል ብለዋል።
በጅማ ዩኒቨርሲቲ የኢንዱስትሪ ትስስርና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዳይሬክተር አበበ ወዴ፤ የጋራ ምርምር በማድረግ የዘርፉን ችግሮች ለማቃለል እንሰራለን ሲሉ ተናግረዋል።
የሰለጠነ የባለሙያ እጥረት የዘርፉ ዋነኛ ማነቆ መሆኑን ገልጸው በተለያዩ ስልጠናዎች የባለሙያዎችን አቅም ለማሳደግ በጋራ ልንሰራ ይገባል ብለዋል።
በቀጣይ በዘርፉ ተማሪዎች የሚማሩበት ስርዓተ ትምህርት በማዘጋጀት ዩኒቨርሲቲው ወደ ስራ እንደሚገባ ገልጸዋል።