የትምህርት አመራሩን ክህሎትና ግንዛቤ በማሳደግ የተማሪዎችን ውጤትና ስነ ምግባር ማሻሻል ይገባል-ቢሮው

ጅማ/አምቦ የካቲት 30/2014 (ኢዜአ) ትምህርት አመራሮችን ክህሎትና ግንዛቤ ማሳደግ ለትምህርት ጥራት መረጋገጥና ለተማሪዎች ውጤትና ስነ ምግባር መሻሻል ፋይዳው የላቀ መሆኑን የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
ከክልሉ ከተለያዩ ዞኖችና ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤቶች ለተውጣጡ የትምህርት አመራሮች በጅማ፣ በአምቦ፣ በባቱና በአዳማ ከተሞች የአሰልጣኞች ስልጠና ዛሬ መስጠት ተጀመረ፡፡
በጅማ መምህራን ኮሌጅ እየተሰጠ ባለው ስልጠና ላይ የኦሮሚያ ትምሀርት ቢሮ የጠቅላላ ትምህርት ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ግርማ ሻውል እንዳሉት በትምህርት ዘርፍ የሚታዩ የጥራት ችግሮችን ለመፍታት አመራሩን በክህሎት ማብቃት ያስፈልጋል።
የአመራሩን ክህሎትና ግንዛቤ በማሳደግ የትምህርት ጥራትና ፍትሐዊነትን እንዲሁም የተማሪውን ውጤትና ስነ ምግባር ለማሻሻል አላማ በማድረግ የተዘጋጀ ስልጠና በክልሉ በየደረጃው ለሚገኙ የትምህርት አመራሮች መሰጠት መጀመሩን አስታውቀዋል ።
ስልጠናው የትምህርት አመራርና የሙያ ክህሎትን ማሳደግ፣ ትምህርት ቤቶችን ማዘመን፣ የንብረት አስተዳደርና የመረጃ የግንኙነት ስርዓትን ማሻሻል በሚሉ ርእሰ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ መሆኑን መልክተዋል ።
በስልጠናው ከደቡብ ምእራብ ሸዋ፣ ከኢሉ አባቦር፣ ከቡኖ በደሌና ከጅማ ዞኖች እንዲሁም ከጅማና ከወሊሶ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤቶች የተውጣጡ 67 የትምህርት አመራሮች መሳተፋቸውን ተናግረዋል።
ስልጠናው በቪዲዮ ኮንፈረንስ በመታገዝ የሚሰጥ መሆኑን ዳይሬክተሩ አመልክተዋል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ ባስተላለፉት የቪዲዮ መልዕክት እንዳሉት የትምህርት አመራር አካላት የትምህርት ጥራትና ፍትሐዊነትን ለማረጋገጥ በቅንጅትና በመረጃ ታግዘው መስራት ይጠበቅባቸዋል።
“የትምህርት አመራሮች የመማር ማስተማር ሂደቱን በቅርበት በመከታተልና በማስፈጸም የማይተካ ሚና ስለሚኖራቸው በየደረጃው ያሉ የዘርፉ አመራሮችን አቅም ማሳደግ ወሳኝ ነው” ብለዋል።
ከሰልጣኞች መካከል የጅማ ዞን ትምህርት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ኤሊያስ መሐመድ “ስልጠናው የተቀናጀና የተናበበ የትምህርት አመራር በመፍጠር የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማሳለጥ ያግዛል” ብለዋል።
በተመሳሳይ በአምቦ ከተማ እየተሰጠ ባለው ስልጠና ከምስራቅ ፣ ከምእራብ፣ ከሆሮጉድሩና ቄለም ወለጋ ጨምሮ ከምእራብ ሸዋ ዞኖች እንዲሁም ከነቀምቴ፣ ከአምቦ፣ ከሆለታ፣ ከቡራዩና ከሰበታ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽህፈት ቤቶች የተውጣጡ አመራሮች እየተሳተፉ ነው፡፡
ስልጠናው በባቱና በአዳማ ከተሞችም እየተሰጠ ሲሆን ለሶስት ቀን እንደሚቆይ ታውቋል ።