በህገ ወጥ መንገድ ሊዘዋወር የነበረ ከ15 ሺህ 800 ሊትር በላይ ነዳጅ ተያዘ

ሰቆጣ/ሻሸመኔ የካቲት 30/2014 (ኢዜአ) በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ጋዝጊብላ ወረዳና በሻሸመኔ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ሊዘዋወር የነበረ ከ15 ሺ800 ሊትር በላይ ነዳጅ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ።
በዋግ ኽምራ ብሄረሰብ አስተዳደር ጋዝጊብላ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ሃይሉ ወንድሙ ለኢዜአ እንደገለጹት ሕገ ወጥ ንግድ እንቅስቃሴን ለመከላከል በወረዳው ፀጥታ አካላትን ያሳተፈ ግብረ ሃይል ተቋቁሞ እየተሰራ ነው።
የፀጥታ ግብረ ሃይሉ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ ባደረገው እንቅስቃሴ በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ ነዳጅና የሸቀጣ ሸቀጥ ምርቶች ከነአዘዋዋሪዎቹ መያዙን ተናግረዋል።
በዚህም በወረዳው ከየካቲት 25/2014 ጀምሮ በተደረገ ብርበራ በ366 ጀሪካኖች የተከማቸ 10 ሺህ 980 ሊትር ናፍጣና ሸቀጣ ሸቀጥ መያዙን ገልጸዋል።
ነዳጁንና ሸቀጣ ሸቀጦቹን በህገ ወጥ መንገድ ያከማቹ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ሥር ውለው ጉዳያቸው በህግ እየታየ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ በሻሸመኔ ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት በህገወጥ መንገድ የተከማቸ 4ሺህ 875 ሊትር ቤንዚንና ናፍጣ መያዙን የከተማው ፖሊስ ፀጥታና ወንጀል መከላከል ሥራ ሂደት መሪ ረዳት ኢንስፔክተር ፈቲያ አልዪ አስታውቀዋል።
ከተያዘው ነዳጅ ውስጥ በ14 በርሜል የተከማቸ 3ሺህ 800 ሊትር ቤንዚን ሲሆን፤ቀሪው በ43 ጀሪካኖች የተቀመጠ ቤንዚንና ናፍጣ መሆኑን ገልጸዋል።
በከተማዋ ህገ ወጥ በመግታት ገበያ ለማረጋጋት የሚደረገው እንቅስቃሴ እንደሚጠናከር የሥራ ሂደት መሪዋ አስታውቀዋል።
ህብረተሰቡ በህገ ወጥ መልኩ የሚንቀሳቀሱ ነዳጅና ምርቶችን ለመቆጣጠር ትብብሩን እንዲያጠናክር ሃላፊዎቹ ጠይቀዋል።
ጠቅላይ ሚነስትር ዐቢይ አህመድ በዚህ ወር በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኢትዮጵያ ከውጭ የምታስገባውን ነዳጅ በሕገ ወጥ መልኩ ወደ ጎረቤት አገሮች ስለሚወጣ የየአካባቢው አስተዳደር አካላትም ነዳጁን ከነተሽከርካሪው እንዲወርሱ ትዕዛዝ መስጠታቸው ይታወሳል።