የትምህርት ቤት ምገባ መርሀ ግብር ተማሪዎች በትምህርታቸው የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ አድርጓል

የካቲት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ከተማ የተማሪዎች የትምህርት ቤት ምገባ መርሀ ግብር ተማሪዎች በትምህርታቸው የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ ማስቻሉ ተገለጸ።
ኢዜአ በመዲናዋ ባሉ ሁለት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የትምህርት ቤት ምገባውን አስመልክቶ ቅኝት አድርጓል።
በዚህም የ’ኒው ኤራ’ አንደኛ ደረጃና አጼ ፋሲል አጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችንና መምህራንን አነጋግሯል።
ተማሪዎችና መምህራኑ የትምህርት ቤት ምገባው ከተጀመረ በኃላ በተማሪዎች አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ሰፊ ልዩነት መኖሩን ገልጸዋል።
ቀደም ባለው ጊዜው ተማሪዎቹ በቂ ምግብ ከቤታቸው ይዘው ስለማይመጡ ትምህርታቸውን በጥሞና ለመከታተል ይቸገሩ እንደነበረ ገልጸዋል።
የሁለቱ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሚናገሩት የምገባ መርሃ ግብሩ ትምህርታቸውን ተረጋግተው እንዲከታተሉ እንዳስቻላቸው ነው።
በ’ኒው ኤራ’ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ የሆነችው ሴና ሰይፉ የትምህርት ቤት ምገባ በመጀመሩ ”በመካከላችን ትምህርታዊ የፉክክር መንፈስ እንዲኖር አግዞናል” ትላለች።
በተመሳሳይ በአጼ ፋሲል አጸደ ህጻናትና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪው ዳዊት አባይ በበኩሉ የትምህርት ቤት ምገባው ከፍተኛ የትምህርት ተነሳሽነት እንደፈጠረለት ይናገራል።
የምገባ መርሃ ግብሩ ከጀመረ ወዲህ ትኩረቱን የበለጠ ትምህርት ላይ ማድረጉን ይገልጻል።
የ’ኒው ኤራ’ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር ሀመረ ታደሰ እንደምትለው የምገባ መርሀ ግብሩ ተማሪዎች አዕምሯቸው በትምህርት ላይ ብቻ እንዲያተኩር አድርጓል።
ከዚህ ባለፈም የምግባ መርሃ ግብሩ የተማሪዎች የመማር ፍላጎታቸው እንዲጨመር እያደረገ መሆኑንም ትናገራለች።
መርሀ ግብሩ በተማሪዎች ውጤት ላይ ትልቅ ለውጥ እንዲመጣ ማድረጉን የሚናገሩት ደግሞ የአጼ ፋሲል አጸደ ህጻናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ርዕሰ መምህር አቶ ወልደአምላክ መርግነህ ናቸው።
ተማሪዎቹ እያስመዘገቡ ያሉት የትምህርት ውጤትም የተሻለ ከሚባሉ ትምህርት ቤቶች ውጤት ጋር የሚስተካከል እየሆነ መጥቷልም ነው ያሉት።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የምገባ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አንችነሽ ተስፋየ በበኩላቸው፤ መርሃ ግብሩ የተሻለ ትውልድ ለማፍራት ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ገልጸዋል።
እስካሁን በተደረገ የምገባ መርሀ ግብር በተማሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆኑ ለውጦች እየታዩ መምጣቱን ኤጀንሲው ማረጋገጥ ችሏል ነው ያሉት።
በተለይ ደግሞ የተማሪዎች የትምህርት አቀባበላቸው ላይ ለውጦች መኖራቸውንና ውጤታቸውም እየተሻሻለ መጥቷል ብለዋል።
ኤጀንሲው ከ3 ነጥብ 5 ቢሊየን ብር በላይ በጀት ተመድቦለት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን፤ መርሃ ግብሩ የበለጠ እንዲጠናከር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል መርሃ ግብሩን እንዲደግፍ ጠይቀዋል።
ዋና ዳይሬክተሯ በዚህ ዓመት ብቻ 85 ሺህ ተማሪዎች ወደ ምገባ መርሃ ግብሩ መቀላቀላቸውን አስታውሰዋል።