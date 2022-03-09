ፌዴራሊዝም አብሮ የመኖር እንጂ የመለያየት እሳቤ አይደለም -ማዕከሉ

አዲስ አበባ፣ የካቲት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) ፌዴራሊዝም አብሮ የመኖር እንጂ የመለያየት እሳቤ አይደለም ሲል የሕገ መንግስትና ፌደራሊዝም አስተምህሮ ማዕከል ገለጸ።
የፌዴራሊዝም ስርዓት ከግጭት መንስኤነት ይልቅ የዜጎችን አብሮ የመኖር እሴት እንደሚያጎለብትም ተገልጿል።
በኢትዮጵያ የመንግስት አስተዳደር ስርዓት ውስጥ ግጭት፣ ጦርነትና ችግር የአገሪቱ ተደጋጋሚ ፈታኝ ክስተት እየሆኑ ዘመናትን ተሻግረው ዛሬ ላይ ደርሷል።
በተለያዩ ጊዜያት ለሚከሰቱ ችግሮች የምሁራን ሁለት ተቃራኒ ምልከታዎች በስፋት ይስተዋላሉ።
በአንድ ወገን ከ1983 ዓ.ም በኋላ የተፈጠረው ማንነትን ወይም ዘርን መሰረት ያደረገ የአስተዳደር ስርዓት ነው ሲሉ በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴራል ስርዓቱን የተጠቀምንበት መንገድ ነው ይላሉ።
የሕገ መንግስትና ፌደራሊዝም አስተምህሮ ማዕከል ዋና ዳይሬክተርና የፌደራሊዝም ጥናት ምሁሩ ዶክተር ኃይለየሱስ ታዬ፤ ፌዴራሊዝም አብሮ የመኖር እንጂ የመለያየት እሳቤ አይደለም ሲሉ ያብራራሉ፡፡
ፌዴራሊዝም እንደ ዩኒታሪ፣ ኮንፌደራል፣ ዩኒዬን እና ሌሎች ንዑስ አስተዳደሮች ሁሉ የራሱ ደካማና ጠንካራ ጎኖች ቢኖሩትም እጥረቶቹን መፍታት ይጠይቃል ይላሉ፡፡
በኢትዮጵያ ለሚከሰቱ ግጭቶች መሰረታዊ መንስኤው የፌደራሉዝም ስርዓቱ በራሱ የፈጠረው ሳይሆን የአወቃቀርና የአጠቃቀሙ ችግር መሆኑን ብዙ ማሳያዎች አሉ ሲሉ ይጠቅሳሉ።
ለአብነት ፌደራሊዝም ሚዛናዊና በጋራ የመኖር አስተዳደር መሆኑ እየታወቀ በ27 ዓመታት የህወሃት መራሽ አስተዳደር በጋራ ከሚያስተሳስሩ ጉዳዮች ይልቅ በሚያልያዩት ላይ በማተኮር ተሰርቷል ብለዋል።
በኢትዮጵያ አሁን ያለው ህብረ ብሄራዊ የፌደራሊዝም የዜጎች አብሮና ተቻችሎ የመኖር እሴት ሳይንሳዊ ውጤት እንጂ የተለየ የፖለቲካ ባህል እንዳልሆነ ገልጸዋል።
በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የቡድን መብቶችን ማክበር የዘመናዊነት መገለጫ መሆኑን አመልክተው፤ የግለሰቦችን መብት አለማክበር የስርዓቱ ችግር አይደለም ሲሉ ገልጸዋል።
አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ብዝሀነትን ማስተናገድ አስገዳጅ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ የምትከተለው ህብረ ብሄራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት ችግሮች እንዳሉበት የሚጠቁሙ ጥናቶች ችግሮቹን በውይይት መፍታት እንደሚቻል ማመላከታቸውን ተናግረዋል።
ክልሎች አብሮ መኖር የተሻለ መሆኑን እንዲገነዘቡ ለማድረግ የሚያስችል ግንዛቤ እንዲይዙ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል።
የአብሮነት አስተሳሰቡን ለማጎልበት የክልሎች የብዙሃን መገናኛ ተቋሞች በክልላቸው ሳይታጠሩ አገራዊ አጀንዳዎችን ቀርጸው መስራት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
ክልሎች በሕገ መንግስታቸው ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን የማክበር ግዴታ እንዳለባቸው ማስፈር ይኖርባቸዋል ብለዋል፡፡
የፌደራል መንግስቱም ከክልላቸው ውጭ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ባሉበት ቦታ ሁሉ በቋንቋቸው እንዲጠቀሙ ባህላቸውን እንዲያጎለብቱ ማመቻቸት አለበት ነው ያሉት፡፡
በህብረ ብሄራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት አተገባበር ላይ ዋልታ ረገጥ አስተሳሰብ ያላቸው ቡድኖች ፈተና እንደሆኑም ጠቁመዋል፡፡
አስተሳሰቡ በዓለም ላይ ያለ ችግር መሆኑን ገልጸው፤ የናዚና የግራ ዘምም አስተሳሰብ ያላቸው ቡድኖች ቢኖሩም ሁለቱም ጫፍ የረገጡ እሳቤዎች የአገሪቱን ፖለቲካ የመዘወር እድል አልተሰጣቸውም ብለዋል።