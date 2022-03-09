በህገ ወጥ መንገድ የተገኘ 50ሺህ ሊትር የምግብ ዘይት በቁጥጥር ስር ዋለ

ሐረር ፤ የካቲት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) በህገ ወጥ መንገድ መጋዘን ውስጥ ሲራገፍ የተገኘ 50ሺህ ሊትር የምግብ ዘይት በቁጥጥር ስር መዋሉን የሐረሪ ክልል ንግድ ልማት ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የምግብ ዘይቱ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3-29490 ኢት ተሳቢ የጭነት ተሽከርካሪ በሐረር ከተማ ሃመሬሳ አካባቢ በሚገኝ አንድ መጋዘን ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ ሲያራግፍ መገኘቱን የጽህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ ቡሽራ አልይ ዛሬ ተናግረዋል።
መነሻውን ጅቡቲ ወደብ በማድረግ በአካባቢ ለማከፋፈል ታስቦ እንደነበር በተገኘው ማስረጃ መረጋገጡን አስረድተዋል።
በጭነት ተሽከርካሪው ላይ ከነበረው ግማሽ ያህሉ የምግብ ዘይት ተራግፎ ወደ መጋዘን እንደገባና ቀሪው እንደተጫነ መገኘቱን ነው ሃላፊ ያስረዱት።
ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ከሌሎች የህግ አስከባሪዎች ጋር በመሆን በተደረገው ክትትል በህገ ወጥ መንገድ የተገኘው የምግብ ዘይቱ መቆጣጠር እንደተቻለ የገለጹት አቶ ቡሽራ ፤ አሽከርካሪው ለጊዜው ከአካባቢው ሸሽቶ ማምለጡን ጠቁመዋል።
በቁጥጥር ስር የዋለው ዘይትም የጽህፈት ቤቱ ማኔጅመንት ተወያይቶ በሚወስነው መሰረት ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ እንደሚከፋፈል አስታውቀዋል።