በክልሉ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች መንግስት በወሰደው እርምጃና በባህላዊ እርቅ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል

አዲስ አበባ የካቲት 28/2014 (ኢዜአ) በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች መንግስት በወሰደው እርምጃ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑን የክልሉ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ገለጸ።
በክልሉ ታጥቀው ወደ ጫካ በመግባት ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ትጥቅ ፈትተው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ተደርጓል።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በያዝነው ዓመት መስከረም ወር ላይ በህዝበ ውሳኔ የክልልነት ይሁንታ ማግኘቱን ተከትሎ ህዳር ወር ላይ ስድስት ዞኖችን ያካተተ ክልላዊ አስተዳደር አዋቅሮ ሥራ መጀመሩ ይታወሳል።
አዲሱን ክልል ከመሰረቱ ስድስት ዞኖች መካከል በቤንቺ ሸኮ፣ በሸካ እና በምዕራብ ኦሞ ዞኖች ውስጥ አልፎ አልፎ ግጭቶች እንደነበሩ የክልሉ ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አንድነት አሸናፊ በተለይ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በሸካ ዞን በየኪ ወረዳ እና ቴፒ ከተማ፣ በቤንች ሸኮ ዞን በሸኮና በደቡብ ቤንች ወረዳዎች፣ በምዕራብ ኦሞ ዞን ደግሞ በሱርማ፣ በቤሮና በማጂ አካባቢዎች ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት ያስከተሉ ግጭቶች እንደነበሩ አስታውሰዋል።
በሸካ ዞን ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ሰላም ለማስፈን መንግስት ጠንካራ እርምጃዎችን መውሰዱን ያነሱት አቶ አንድነት የህዝቡ ትብብርም የጎላ ነበር ብለዋል።
በዚህም አካባቢዎቹ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ መመለሳቸውንና ማህብረሰቡም የዕለት ተለት ተግባሩን ተረጋግቶ በማከናወን ላይ መሆኑን ገልጸዋል።
ግጭቱን በዘላቂነት ለመፍታትም መንግስት በወሰዳቸው እርምጃዎችና በባህላዊ የእርቅ ስነ-ስርዓት አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል ነው ያሉት።
በክልሉ ዘላቂ ሰላም ለማስፈንም ግጭቶችን በባህላዊ የእርቅ ስነ-ስርዓት የመቋጨት ሥራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በቤንች ሸኮ ዞን በርካታ ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት በደረሰው በጉራ ፈርዳ አካባቢ በባህላዊ መንገድ ግጭቶችን እልባት ለመስጠት እርቅ ተከናውኗል።
ወደ ጫካ በመግባት ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ትጥቅ ፈትተው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ተደርጓልም ብለዋል።
በምዕራብ ኦሞ ዞን በቤሮ፣ በማጂና በሱርማ ያሉ ግጭቶችን ለማስወገድና በችግር ፈጣሪ ኃይሎች ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንም አቶ አንድነት ተናግረዋል።
ከደቡብ ሱዳን ተነስተው ወደ ክልሉ በመግባት የአርብቶ አደሩን እንስሳት የሚዘርፉ የተወሰኑ ኃይሎች አሁንም ችግር እየፈጠሩ መሆኑን ጠቅሰው፤ በቀጣይ የተቀናጀ እርምጃ ያስፈልጋል ብለዋል።
የክልሉ መንግስት ለዝርፊያ ድንበር ተሻግረው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ለመግታትና የድንበር አካባቢ ጥበቃን ለማጠናከር ከፌዴራል መንግስትና ሌሎች አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል።
በክልሉ በነበሩ ግጭቶች የተፈናቀለውን ማህበረሰብ ወደ ቀየው የመመለስ ሥራ እየተከናወነ ሲሆን፤ በስጋት ወደ ቀያቸው ያልተመለሱትም እንዲመለሱ አቶ አንድነት ጥሪ አቅርበዋል።
የክልሉን ሰላምና ፀጥታ ዘላቂ ለማድረግ ማህበረሰቡን ያሳተፈ የሰላምና ደህንነት ጥበቃ ሥራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል።