በዓለም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ስድስት ሚሊዮን አለፈ

የካቲት 28 ቀን 2014 (ኢዜአ)በዓለም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ስድስት ሚሊዮን ማለፉ ተነገረ።
በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ446 ሚሊዮን በላይ መድረሱ ተገልጿል።
እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር ጥር 19 ፣2020 በቻይና ሁቤይ ግዛት ውሃን ከተማ የመጀመሪያው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጠቂ ከተገኘ ከሁለት ዓመት በላይ አስቆጥሯል።
የአሜሪካው የዜና አገልግሎት አሶስዬትድ ፕሬስ በወረርሽኙ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ዛሬ ስድስት ሚሊዮን መሻገሩን የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ-19 የመረጃ ቋትን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል።
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከፍተኛ የሟች ቁጥር የተመዘገባበት አገር አሜሪካ ስትሆን ፤ከ958 ሺህ በላይ ዜጎቿን አጥታለች።
ብራዚል ከ650 ሺህ እንዲሁም ሕንድ ከ500 ሺህ በላይ ዜጎቻቸውን በወረርሽኙ አማካኝነት አጥተዋል።
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ446 ሚሊዮን 300 ሺህ በላይ የተሻገረ ሲሆን፤ከተያዙት መካከል 380 ሚሊዮን ገደማ የሚሆኑት ከወረርሽኙ ማገገማቸውን የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የኮቪድ-19 የመረጃ ቋት መረጃ ያሳያል።
በዓለማችን ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተመረቱ 11 ቢሊዮን ክትባቶች ከ10 ነጥብ 6 ቢሊዮን በላይ የሚሆነው ዜጎች እንዲከተቡት መደረጉ ተገልጿል።
በዓለም ላይ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ስድስት ሚሊዮን ማለፉ ወደ ሶስተኛ ዓመት እየገባ የሚገኘው ወረርሽኝ አሁንም ከፍተኛ የጤና ስጋት ሆኖ መቀጠሉን የሚያሳይ እንደሆነ የአሶስዬትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል።
በአሁኑ ሰአት ኦሚክሮን የተሰኘው የወረርሽኙ ዝርያ በከፍተኛ ሁኔታ በመሰራጨት ለብዙ ሰዎች በወረርሽኙ መያዝ ምክንያት መሆኑ ተነግሯል።
በኢትዮጵያም እስከ ትናንት ባለው መረጃ ለ4 ሚሊዮን 535 ሺህ 438 ሰዎች የኮቪድ-ወረርሽኝ ምርምራ ተደርጎ 468 ሺህ 966 በወረርሽኙ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል።
7 ሺህ 476 ሰዎች በወረርሽኙ ምክንያት ሕይወታቸው ሲያልፍ 420 ሺህ 314ቱ ደግሞ ከወረርሽኙ ማገገማቸው ተገልጿል።
በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ክትባት የወሰዱ ሰዎች ቁጥር 21 ሚሊዮን 524 ሺህ 528 መድረሱን ሚኒስቴሩ አስታውቋል።
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