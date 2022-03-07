የካቲት 28 ቀን 2014 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ የአዳማ ቆርቆሮ ፋብሪካ ማስፋፊያ ፕሮጀክትን መርቀው ከፈቱ።
ፋብሪካው በ2003 ዓ.ም በ40 ሚሊዮን ብር ካፒታል ተቋቁሞ ሚስማርና ቆርቆሮዎችን ሲያመርት ቆይቷል።
በአሁኑ ወቅት የፋብሪካው ካፒታል 7 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር የደረሰ ሲሆን በ5 ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር ማስፋፊያ አድርጎ ተጨማሪ የብረታ ብረትና ቱቦላሬ ምርቶችን ማምረት ጀምሯል።
በዛሬው እለትም የማስፋፊያ ፕሮጀክቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ መርቀው ከፍተውታል።
ማስፋፊያውን ተከትሎ ፋብሪካው ቀደም ሲል ሲያመርታቸው ከነበሩ ሚስማርና ቆርቆሮዎች በተጨማሪ ፌሮዎች፣ የተለያዩ ሽቦዎች እና ሌሎች የብረታ ብረት ውጤቶችን የሚያመርት ይሆናል።
ፋብሪካው በአሁኑ ጊዜ ለ900 ሰዎች ቋሚ የስራ እድል የፈጠረ ሲሆን በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር ደግሞ ለ3 ሺህ ሰዎች የስራ እድል ይፈጥራል ተብሏል።
ኢትዮጵያን እናልማ፣ እንገንባ፣ እንዘጋጅ
ሀገርን በዘላቂነት እናልማ
የፈረሰውን አብልጠን እንገንባ