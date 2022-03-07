በቦረና ዞን ከ14 ዓመታት በፊት የተጀመረው የውሃ ፕሮጀክት ግንባታ እስካሁንም አልተጠናቀቀም

የካቲት 28/2014/ኢዜአ/ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ግንባታው በአምስት አመታት ይጠናቀቃል ተብሎ ከ14 ዓመት በፊት የተጀመረው የውሃ ፕሮጀክት ግንባታ እስካሁንም አልተጠናቀቀም፡፡
የፕሮጀክቱን ግንባታ እያከናወነ የሚገኘው “የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን” የመጀመሪያው ዙር ግንባታ በዲዛይን ችግርና ከአከባቢው የአየር ንብረት ጋር የማይስማማ ቱቦ በመቀበሩ እንደገና መሰራት ስላለበት ለግንባታው መጓተት ምክንያት ሆኗል ሲል ገልፇል።
የውሃ ፕሮጀክቱ ግንባታ በ1999 ዓ.ም በፌደራል መንግስት 5 ቢሊዮን ብር በጀት ሲጀመር 2 ሺህ ኪሎ-ሜትር የውሃ መስመር ዝርጋታን በአምስት ደረጃ /ፌዝ/ የማጠናቀቅ እቅድ ተይዞ ነበር።
የግንባታው ፌዝ በቢሊኮ፣ በገልቸት፣ በጎብሶ፣ ተልተሌ እና ሳሪቴ በአምስት ዓመታት ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሰጥም ነበር የተጀመረው።
ይሁን እንጂ የፕሮጀከቱ ግንባታ በአምስት ዓመት መጠናቀቁ ቀርቶ እስካሁንም እየተጓተተ 14 ዓመታትን ዘልቋል።
የግንባታ ሂደቱ ሳይሳካ በመቅረቱ ችግሩ ተፈትቶ ፕሮጀክቱ እውን እንዲሆን ባለፈው ዓመት ለሁለተኛ ጊዜ ለኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን እንዲሰጥ መደረጉን የዞኑ የስራ ሃላፊዎች ገልጸዋል፡፡
የፕሮጀክቱን ግንባታ ቀድሞውኑም ማሳካት ላልቻለው ለኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን በድጋሚ ተሰጥቶ አሁንም ችግሩ ሳይፈታ ቀጥሏል ብለዋል።
የቦረና ዞን ውሃ እና ኢነርጂ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ዋቆ ሊበን፤ የፕሮጀክቱ ግንባታ ለሰውና ለእንስሳት የመጠጥ ውሃ፣ ለመኖ ምርት እንዲሁም የመስኖ ልማት ታሳቢ ተደርጎ ከአስራ አራት ዓመታት በፊት ግንባታው መጀመሩን ያስታውሳሉ።
በአካባቢው በሚከሰተው የውሃ እጦት ሳቢያ ወደ ጉረቤት አገራት የሚሰደዱ የዱር እንስሳትን ፍልሰት ለመታደግም ፕሮጀክቱ ወሳኝ መሆኑ ታምኖበት ግንባታው መጀመሩን ይናገራሉ።
የፕሮጀክቱ አስፈላጊነት በዚህ ደረጃ ታምኖበት ግንባታው በአምስት ዓመታት ይጠናቀቃል ተብሎ ተጀምሮ መና ሆኖ መቅረቱን ይናገራሉ።
በኢትዮጵያ ለውጥ ከመጣ በኋላ ግን በፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ የነበረው ችግር እንዲፈታ በውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር ባለቤትነት ውሉ በድጋሚ ለኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን መሰጠቱን አቶ ዋቆ ገልጸዋል፡፡
የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ለሁለተኛ ጊዜ ውል በመውሰድ ወደ ስራ ከገባ አንድ ዓመት እንደሆነው አስታውሰው አሁንም የተለያዩ ነገሮች በሰበብነት እየተነሱ የበርካታ አርብቶ አደሮችን ችግር ሊፈታ ይችል የነበረው የውሃ ፕሮጀከት መቋጫ አላገኘም ብለዋል።
የፕሮጀክቱ ትልቁ ችግር ኮንትራክተሩ ከዚህ ቀደም ከገጠመው ውድቀት ትምህርት ወስዶ ወደ ስራ ባለመግባቱ ነው ሲሉም ይናገራሉ።
የፕሮጀክቱ ክንውን አሁንም በሚፈለገው ፍጥነት እየሄደ አለመሆኑን ጠቅሰው ለዞኑ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ ቀጥሏል ብለዋል።
የፕሮጀክቱ ጉዳይ ባለፈው ዓመት ተነስቶ በአንድ ዓመት ከስድስት ወር ጊዜ ወስጥ ይጠናቀቃል የሚል ተስፋ እንደነበር አስታውሰው ሆኖም አፈጻጸሙ አሁን ላይ 37 ነጥብ 5 በመቶ ብቻ መሆኑን አስድረተዋል፡፡
ግንባታውን እያከናወነ የሚገኘው ኮንትራክተርም የተለያዩ ችግሮችን በማነሳት ሂደቱን በማጓተት ላይ መሆኑንም ገልጸዋል።
የፕሮጀክቱ ግንባታ የአንድ ታዳጊ ወጣት ዕድሜ ቢያሥቆጥርም “ከተባለው ልማት ያገኘነው የውሃ ጠብታ የለም” ሲሉ በአካባቢው ተገኝቶ ኢዜአ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
በአሁኑ ጊዜ በአካባቢው ከተከሰተው ድርቅ ጋር በተገናኘም ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን ጠቅሰው ፕሮጀክቱ እውን ሆኖ ቢሆን ይህ ሁሉ ችግር ባልደረሰብን ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል።
የውሃ ፕሮጀክቱን በማከናወን ላይ የሚገኘው የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጅነር ክፍሉ ለማ፤ የመጀመሪያው ውል በዲዛይን ችግርና በሌሎች ምክንያቶች ሳይሳካ መቅረቱን ጠቅሰው አሁን ለሁለተኛ ዙር የገባውን ውል በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
በወቅቱ የኤሌክትሮ መካኒካል መሳሪያዎች ከተገጠሙ በኋላ ለአጭር ጊዜ ብቻ አገልግለው መበላሸታቸው እንዲሁም ለፕሮጀክቱ የተቀበረው የውሃ ማስተላለፊያ መስመር (ቱቦ) ከአከባቢው የአየር ንብረት ጋር የማይስማማ በመሆኑ የተፈለገውን አገልግሎት ሳይሰጥ መቆየቱ ነው ብለዋል፡፡
ለሁለተኛ ጊዜ የወሰዱትን የዚህን ፕሮጀክት ግንባታ በተባለለት ጊዜ ለማጠናቀቅ እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸው፤ የነበረው የኮኔክተር ችግርም አሁን መፈታቱን ገልጸዋል፡፡
አሁን እየሰሩ ያሉትን የውሃ መስመር ዝርጋታ በተባለው ጊዜ ቢያጠናቀቁም ፕሮጀክቱ እውን ሆኖ ግን ለህዝቡ አገልግሎት መስጠት እንደማይችልም ተናግረዋል፡፡
ምክንያቱ ደግሞ ከዚህ በፊት ተተክለው የነበሩ የኤሌክትሮ መካኒካል መሳሪያዎች የማይሰሩ በመሆናቸው በአዲስ መተካት ስላለበት ነው ብለዋል።
የቦረና ውሃ ፕሮጀክት ፌዝ አንድ የ82 ኪሎ-ሜትር የብረት መስመር ዝርጋታ ስራ ከተጀመረ አንድ ዓመት ቢሆነውም የስራ ክንውኑ ከ37 ነጥብ 5 በመቶ አላለፈም።
ለቦረና የውሃ ፕሮጀክት ግንባታ በጀት የመደበለት የውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስቴር ሲሆን ግንባታውን እያከናወነ የሚገኘው ደግሞ የኦሮሚያ ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ነው፡፡