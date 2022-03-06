የካቲት 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) የደብረብርሃን ከተማ አስተዳደር ለመቄዶንያ የአረጋዊያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል 2 ሺህ ካሬ ሜትር የመሬት ካርታ አስረከበ፡፡
በደብረብርሃን ከተማ ከንቲባ አቶ ካሳሁን እንቢያለ የተመራና የከተማ አስተዳደሩ ሠራተኞችንና የከተማዋ ባለሃብቶችን የያዘ ልዑክ ማዕከሉን ጎብኝቷል።
የከተማዋ ከንቲባ በዚሁ ወቅት ማዕከሉ የአገር ባለ ውለታ ለሆኑ አረጋዊያን እያደረገ ያለውን እንክብካቤ አድንቀዋል፡፡
በቀጣይም የደብረብርሃን ከተማ አስተዳደር ለማዕከሉ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸው፤ ለማዕከሉ ገቢ ማስገኛ ህንጻ ግንባታ የሚሆን 2 ሺህ ካሬ ሜትር የቦታ ካርታ አስረክበዋል።
በተጨማሪ ከተማ አስተዳደሩ አንድ ሰንጋ፣ ዘይት ፣ የንጽህና መጠበቂያና ሌሎች የቁሳቁስ ድጋፎችን አድርጓል፡፡
በጉብኝቱ የተሳተፉ አቶ ዮሐንስ ጋሻው የተባሉ ባለሃብት የከተማ አስተዳደሩ ለማዕከሉ በሰጠው ቦታ ላይ ህንጻ ለመገንባት ቃል ገብተዋል።
የማዕከሉ መስራች አቶ ቢንያም በለጠ በበኩላቸው ማዕከሉ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ባሉት ዘጠኝ ቅርንጫፎች ሰባት ሺህ ሁለት መቶ ጧሪና ደጋፊ የሌላቸው ወገኖችን እየተንከባከበ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ማዕከሉ በደብረብርሃን ከተማ የሚያስገነባው የገቢ ማስገኛ ህንጻ በማዕከሉ እንክብካቤ የሚደረግላቸው ወገኖችን ቁጥር ወደ 10 ሺህ ለማሳደግ እንደሚያግዝም ነው የገለጹት።
መቄዶንያ የአረጋዊያንና አእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል “ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው” በሚል መርህ በ2004 ዓ.ም የተመሰረተ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው፡፡
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