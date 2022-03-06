ህብረተሰቡ በልማትና መልካም አስተዳደር ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆን እንሰራለን- የብልፅግና ፓርቲ አመራሮችና አባላት

ሶዶ የካቲት 27/2014 (ኢዜአ) ህብረተሰቡን ተሳታፊና ተጠቃሚ ያደረጉ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች እንዲከናወኑ ሀላፊነታችንን እንወጣለን ሲሉ በወላይታ ዞን የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና አባላት አስታወቁ።
የፓርቲው የወላይታ ሶዶ ዞን ጽህፈት ቤት አንደኛ ጉባዔውን በዚህ ሳምንት ማካሄዱ ይታወሳል።
ጉባኤውን ተከትሎ ኢዜአ ያነጋገራቸው የፓርቲው አመራሮችና አባላት እንደተናገሩት በፓርቲውና በሕዝብ የተጣለባቸውን ሃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ናቸው።
የፓርቲው የወላይታ ዞን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ በየነ በሰጡት አስተያየት ዜጎች በምርጫ የሰጧቸውን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ጠንክረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል ።
በተለይም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታትና የልማት ሥራዎችን ለማፋጠን ባለድርሻ አካላት ባሳተፈ መልኩ እንደሚንቀሳቀሱ አመልክተዋል።
የአገልግሎት አሰጣጥን በማዘመን የህብረተሰቡን እርካታ ለማረጋገጥ በትጋት እንደሚሰሩ ጠቁመው በተለይም ሙሰኞችን በማጋለጥና ለሕግ አሳልፎ በማቅረብ ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
በግብርናው ዘርፍ አርሶ አደሩ የውሃ አማራጮችን እንዲሁም አዳዲስ ዝርያዎችና ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅሞ በማምረት ውጤታማ እንዲሆን የተያዘው አቅጣጫ እንዲሳካ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
በምግብ ሰብል ራስን መቻልና ኢኮኖሚያዊ አቅምን በማሳደግ ለሚደረገው ጥረት ስኬታማነት የበኩላቸውን እንደሚወጡ አመልክተዋል ።
የግብርና ባለሙያዎች፣ የመንግሥት ሠራተኞችና ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው ተሳትፎና ተነሳሽነት በመጠቀም ልማቱን ለማሳለጥ ልዩ ትኩረት እንደሚሰጡ ተናግረዋል።
”በየአካባቢያችን ያሉትን አማራጮች ተጠቅመን ስናለማና ውጤታማ ስንሆን ሀገር ታድጋለች” ያሉት አቶ ዮሐንስ የኑሮ ውድነትና መሰል ችግሮችን አልፈን መጻኢ የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት ሃላፊነታችንን እንወጣለን” ሲሉ ተናግረዋል ።
የዞኑ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ካሰች ኤልያስ በበኩላቸው በወከላቸው ፓርቲ የተሰጣቸው የመንግሥት ሃላፊነትና አደራ በብቃት በመወጣት በሀገሪቱ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ከግብ እንዲደርስ ድርሻቸውን ለመወጣት እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
”ስኬት የሀሳብና የተግባር አንድነት እንዲሁም ቁርጠኝነት ይጠይቃል” ያሉት አፈ ጉባኤዋ ከአሁን ቀደም በተደራጀ ሃሳብና በተጠናከረ የተግባር አንድነት የተገኙ ድሎችን በሁሉም ዘርፎች ለመድገም በትጋት እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
“በየተቋማቱ ከኢፍትሐዊ ተጠቃሚነት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችን መፍታት የሚያስችሉ አሰራሮችን እስከታችኛው መዋቅር ድረስ ይዘረጋሉ” ብለዋል።
ሌላው የፓርቲው አባል አቶ ምህረቱ ማዳ ፓርቲያቸው በሀገር ደረጃ ሁለንተናዊ ለውጥ ለማምጣት የያዘውን ራዕይ ለማሳካት ተግተው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ሕዝብን በቅንነትና በታማኝነት በማገልገል ለውጡ እንዳይደናቀፍ ሚናቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
”ለውጥ በጋራ ጥረት የሚመጣ የሂደት ውጤት ነው” ያሉት ሌላኛው የፓርቲው አባል አቶ ወንድሙ ወንጀሎ በተሰማሩበት መስክ ውጤታማ ለመሆን እየሰራሁኝ ነው” ብለዋል።
በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚስተዋሉ ሕዝብ የሚያማርሩ ችግሮች ለማረም እንደሚታገሉና ሃላፊነታቸውን በአግባቡ የማይወጡትን እንደሚያጋልጡ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ በልማትና በመልካም አስተዳደር ሰራዎች በባለቤትነት እንዲሳተፍና ተጠቃሚነቱ እንዲረጋገጥ ለማስቻል ሀላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል፡፡