በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የጋራ መግባባት በመፍጠር ብዝሃነትን ለሀገር ከፍታ ማዋል ይገባል

የካቲት 26/2014 (ኢዜአ) አንድነታችንን በሚያጠናክሩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት በመፍጠር ብዝሃነትን ለሀገር ከፍታ ማዋል ይገባል ሲሉ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባህ አደም ተናገሩ።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ “ብዝሃነታችን ለብፅግናችን ” በሚል መሪ ሃሳብ ያዘጋጀው ሀገር አቀፍ ፎረም ዛሬ ተካሂዷል፡፡
በፎረሙ ላይ የተሣተፉት ዶክተር ኡባህ እንዳሉት፤ ብዝሃነት ልዩነት ሣይሆን የመጋመድና የተፅዕኖ ፈጣሪነት ታላቅ ሃብትና ፀጋ ነው፡፡
በተፈጥሮ የተሰጠንን ብዝሃነት በማክበር ብዝሃነትን ተከትሎ የሚመጡና የሚነሱ ጥያቄዎችን በአግባቡ በውይይት መመለስ ተገቢ ነው ብለዋል፡፡
በትናንሽ ልዩነቶች ላይ ከማተኮር ይልቅ አንድነት በሚያጠናክሩ ብሔራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት በመፍጠር ብዝሃነትን ለሀገር ዕድገትና ከደሃነት ማላቀቂያ መሣሪያ የማድረግ ጉዳይ ላይ መረባረብ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
በተለይ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ምሁራን ለዚህ መሠረታዊ ጉዳይ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን ብለዋል ፡፡
ብዝሃነት ለሀገራችን ጠንካራና አንድነትና ውበት መፀነሻ መሆኑን ድሬዳዋን በሞዴልነት መውሰድ ተገቢ ነው ያሉት ደግሞ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ ናቸው፡፡
እሳቸው እንዳሉት፤ ብዙሃነት ልዩነትን መረዳትና ያንን ልዩነት ማስታረቅ መቻል ነው፡፡
በልዩነት ውስጥ አንድነት አጠናክሮ አካታችነትን ማፅናት ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ በሥርዓተ-ትምህርት አካቶ መስራት ተገቢ መሆኑንና ይህም ብዝሃነትን ለሀገር ልማትና ፀጋነት እንዲውል ያስችላል ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሀርቢ ቡህ በበኩላቸው፤ “የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የጀመረው ሀገር አቀፍ የብዝሃነት ፎረም ህብረ-ብሔራዊ አንድነት ለማጠናከር እና ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል፡፡
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለሀገር ግንባታ ሂደት ላይ እንቅፋት ናቸው ተብለው የሚታሰቡ ጉዳዮች ወደ ውይይት እንዲመጡና የውይይት ባህል እንዲዳብር በመስራት ብዝሃነት ጌጥና ለሀገር ዕድገት ወሳኝ መሆኑን ማስገንዘብ አለባቸው ብለዋል፡፡
የ”ዲሲቲኒ” ኢትዮጵያ አስተባባሪ አቶ ንጉሱ አክሊሉ ባቀረቡት ፅሁፍ ፤ በኢትዮጵያን ያለፉትን ሁለንተናዊ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና የምጣኔ ሃብት ዳራን፣ የዛሬና የነገን፣ ተግዳሮቶችና መልካም አጋጣሚዎች በማንሳት አብራርተዋል፡፡
እንደ ኢትዮጵያ አሁን የሚያስፈልገንና የተሻለ ነገር ለመፍጠር በሰከነ መንፈስ መወያየትና መነጋገር ነው ብለዋል፡፡
ዛሬ በድሬዳዋ የተጀመረው ውይይት የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው፤ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መሰል ውይይቶች በስፋት በማካሄድ ሀገራዊ ምክክሩ ውጤታማ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል፡
በፎረሙ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተውጣጡና ሌሎች ምሁራን በብዝሃነት አስፈላጊነትና ብዝሃነት በሚወልዳቸው መሠረታዊያን ጉዳዮች ላይ ጥናታዊ ፅሁፎች አቅርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡
ከተለያዩ የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ ምሁራን፣ የፌደራልና የክልል ባለድርሻ አካላትና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ የማህበረሰብ ባህላዊ መሪዎች፣ የኃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በፎረሙ ላይ ተሳትፈዋል።
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