በክልሉ የዋጋ ንረትንና የኑሮ ውድነቱን ለማርገብ ለዩኒየኖች የአንድ ቢሊዮን ብር ብድር ተፈቀደ

ጎንደር፤ የካቲት 26/2014(ኢዜአ) በአማራ ክልል የዋጋ ንረትንና የኑሮ ውድነቱን ለማርገብ በመንግስት ዋስትና የአንድ ቢሊዮን ብር ብድር ለህብረት ስራ ዩኒየኖች መፈቀዱን የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀምበር አስታወቁ፡፡
በክልሉ የፍጆታ ምርቶችን የገበያ ዋጋ ንረት ለመቆጣጠር፣ ህገ-ወጥ ንግድንና ኮንትሮባንድን ለመከላከል የሚያግዝ ክልል አቀፍ የምክክር መድረክ ዛሬ በጎንደር ከተማ ተካሂዷል፡፡
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመድረኩ እንደገለጹት፤ የክልሉ መንግስት በፍጆታ ምርቶች ላይ በየጊዜው የሚስተዋለውን የዋጋ ንረት ለማርገብ በትኩረት ይሰራል፡፡
በምርት አቅርቦት ሳቢያ የተፈጠረውን የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር የክልሉ መንግስት ለህብረት ስራ ዩንየኖች የግብርና ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ አቅጣጫ አስቀምጦ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
በክልሉ የምግብ ዘይትን ጨምሮ በኢንዱስትሪ ምርቶች ላይ የሚስተዋለውን የአቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት ለመፍታት በክልል ደረጃ የተዋቀረው የገበያ አረጋጊ ግብረ ሃይል ጠንክሮ እንዲሰራ አቅጣጫ መቀመጡን አስረድተዋል፡፡
በክልሉ መንግስት ዋስትና በተፈቀደ የብድር ድጋፍ ከ600 ሺህ ኩንታል በላይ የግብርና ምርቶች ግዢ መፈጸሙን የተናገሩት ደግሞ የክልሉ ህብረት ስራ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ወልደትንሳኤ መኮንን ናቸው፡፡
የህብረት ስራ ከሚሽኑ በህብረት ስራ ዩኒዮኖች በኩል የገዛቸውን የሰብል ምርቶች ለክልሉ ህብረተሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ በማሰራጨት የኑሮ ውድነቱንና የዋጋ ንረቱን ለመቆጣጠር የበኩሉን ሚና ለመወጣት መዘጋጀቱን ገልጸዋል፡፡
የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ቀለምወርቅ ምህረቴ በበኩላቸው፤ የንግድ ህጉን በመተላለፍ ያለአግባብ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ በህብረተሰቡ ላይ የኑሮ ውድነትን ለመፍጠር በሚሯሯጡ ህገ-ወጥ ነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
ቢሮውን ከገቢዎች፣ ከጉምሩክ፣ ከፖሊስና ከፍትህ አካላት የተውጣጣ ገበያ አረጋጊና ህገ-ወጥ የኮንትሮባንድና ንግድን ለመቆጣጠር የተቋቋመው ጥምር ግብረ ሃይል በቅንጅት ጠንካራ እርምጃ የሚወስድበት አሰራር መዘርጋቱን አስረድተዋል፡፡
ያለአግባብ የፍጆታ ምርቶችን በማከማቸትና በመደበቅ እንዲሁም በህገ-ወጥ መንገድ ሸቀጦችንና የግብርና ምርቶች ወዳልተፈቀዱ ቦታዎች በማጓጓዝ ሰው ሰራሽ የምርት እጥረት በሚፈጥሩ ህገ-ወጥ ነጋዴዎች ላይ ግብረሃይሉ እርምጃ ይወስዳል ብለዋል፡፡
ህግ ወጥ የንግድ እንቅስቃሴንና የተጋነነ የዋጋ ጭማሬን ለመከላከል በሚደረገው ጥረትም ህብረተሰቡ ህገ ወጦችን በማጋለጥ የድርሻውን እንዲወጣ ሃላፊው ጠይቀዋል።
የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻልና የክልሉን የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በማሳለጥ በኩል የክልሉን ገቢ ለማሳደግ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ የገለጹት ደግሞ የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ጸጋ ጥበቡ ናቸው፡፡
የጎንደር ከተማ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ሃላፊ አቶ ቴዎድሮስ ጸጋዬ፤ የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ በግብይት ስርዓቱ ላይ የሚታዩ ህገ-ወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ የተጠናከረ ቁጥጥር እንደሚደረግ ነው ያመለከቱት፡፡
በመድረኩ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች፣ በምዕራብ አማራ ከሚገኙ ሰባት ዞኖችና ሶስት የከተማ አስተዳዳሮች የተውጣጡ የንግድ፣ የገቢዎች፣ የጉምሩክ፣ የፖሊስና የፍትህ ስራ ሃላፊዎች እንዲሁም የህብረት ስራ ዩኔኖች ተሳትፈዋል፡፡