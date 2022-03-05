በሲዳማ እየተካሄደ ያለውን የበጋ መስኖ የስንዴ ልማትን በሁሉም አካባቢዎች ማስፋት ይገባል- ቋሚ ኮሚቴው

ሀዋሳ፣ የካቲት 26/2014 (ኢዜአ) በሲዳማ ክልል እየተካሄደ ያለውን የበጋ መስኖ የስንዴ ልማትን በሁሉም አካባቢዎች ማስፋት እንደሚገባ በፌዴራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ላሌ ከኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ እየተካሄደ ያለውን የበጋ መስኖ የስንዴ ልማት ተዘዋውረው ጎብኝተዋል።
በሀዋሳ ዙሪያ ወረዳ አሸዋማና ውሀ በሚያሰርግ መሬት ላይ በሁለት ባለሀብቶች የተሰራው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት የሚያበረታታና ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል።
በተለይ ሰፊ የሚለማ መሬት ባለባቸው እንደ ሎካ አባያና ቦርቻ ወረዳዎች የውሀ አማራጮችን በመጠቀም በስፋት ሊሰራ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
እንደ አቶ ሰለሞን ገለጻ በመጀመሪያ በሙከራ ደረጃ በተሰራው የስንዴ መስኖ ልማት በማሳ ላይ የሚገኘው ሰብል ከተሰራ የማይቻል ነገር እንደሌለ ማሳያ ነው ብለዋል።
ከስንዴ ልማቱ ጎን ለጎን በጓሮ አትክልት እንደ ቲማቲም፣ ጥቅል ጎመንና ቃሪያ የለማው መሬት ለበርካቶች የስራ ዕድል የፈጠረና በአሁኑ ወቅት በገበያ የሚስተዋለውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት የሚያስችል እንደሆነ ጠቁመዋል።
የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በበኩላቸው በኦሮሚያ ክልል ከሲዳማ ክልል ተመሳሳይ የአየር ንብረት ባላቸው አካባቢዎች በመስኖ የለማ የስንዴ ማሳን ከጠቅላይ ሚንስትሩ ጋር በመጎብኘት ተሞክሮ ከተወሰደ በኋላ ከአመራሩ ጋር በመነጋገር ወደ ተግባር መገባቱ ገልጸዋል።
ክልሉ ያለውን ትልቅ አቅም ተጠቅሞ መሰራት ያለበትን ያህል አለመሰራቱ የሚያስቆጭ እንደሆነና በተወሰነ ደረጃ የጥራትና የድጋፍ ክፍተት መኖሩን በመስክ ጉብኝቱ ማስተዋላቸውን ገልጸዋል።
በአሰራር ሂደት የተስተዋሉትን የጥራትና የድጋፍ ክፍተቶችን ለማረም በትኩረት እንደሚሰራም አስታውቀዋል።
በጉብኝቱ ከስንዴ ልማቱ ጎን ለጎን በመስኖ ስራው በጓሮ አትክልት ጭምር የተሰራ አመርቂ ውጤት መታየቱንና በቀጣይ በክልሉ ያሉ አማራጮችን ሁሉ በመጠቀም አካባቢውን ለመለወጥ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍን ቃሬ በበኩላቸው በክልሉ ክረምት መሰረት ባደረገ መልኩ በደጋማ አካባቢዎች ብቻ ስንዴ ይመረት እንደነበርና በቆላ መስኖ ስንዴ ልማት በስጋት ውስጥ በመሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰርቶ በማሳ ላይ የሚታየው እጅግ የሚያስደስት ነው ብለዋል።
በሲዳማ ክልል 57 ሺህ ሄክታር መሬት በሁለት ዙር የበጋ ስንዴ መስኖ ልማትን ጨምሮ በተለያየ ሰብልና አትክልት ለማልማት ታቅዶ በመጀመሪያ ዙር የዕቅዱ 95 በመቶ በማሳካት ከ5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት መገኘቱን ጠቁመዋል።
በሲዳማ ክልል እየተካሄደ ያለውን የበጋ መስኖ የስንዴ ልማትን ጨምሮ ሌሎች የመስኖ ስራዎችን በየደረጃው ያሉ፤ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ እና የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሜቴ አባላት ተዘዋውረው ጎብኝተዋል።