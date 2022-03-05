የድንጋይ ከሰል ፍላጎት በሀገር ውስጥ ለመሸፈን እየተሰራ ነው

ሚዛን አማን፤ የካቲት 26/2014 (ኢዜአ) የሲሚንቶ ፋብሪካዎችን የድንጋይ ከሰል ፍላጎት በሀገር ውስጥ ለመሸፈን እየተሰራ መሆኑን የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገለጹ።
ሚኒስትሩ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ዳውሮ ዞን በ200 ሚሊዮን ብር ወጪ ለሚገነቡ ሁለት የከሰል ድንጋይ ማጠቢያና ማበልጸጊያ ፋብሪካዎች ዛሬ የመሠረት ድንጋይ አስቀምጠዋል።
ፋብሪካዎቹ በዳውሮ ዞን ተርጫ ከተማ አስተዳደር እና በተርጫ ዙሪያ ወረዳ የሚገነቡ መሆናቸውም ተመላክቷል።
ሚኒስትሩ የመሰረት ድንጋዩ በተቀመጠበት ወቅት እንዳሉት፤ የፋብሪካዎቹ መገንባት የድንጋይ ከሰል ፍጆታን በሀገር ውስጥ ምርት ለመሸፈን እየተደረገ ያለውን ጥረት ለማሳካት የሚያግዝ ነው።
የድንጋይ ከሰል ማጠቢያ እና ማበልፀጊያ ፋብሪካዎቹ የጥራት ደረጃው ከፍ ያለ የድንጋይ ከሰል ምርት በሀገር ውስጥ ለማምረት እንደሚያስችሉም ገልጸዋል።
ለፋብሪካዎቹ ግንባታ 200 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙን ጠቅሰው፤ በግንባታው ሂደት ለ200 ሰዎች የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ ብለዋል።
ፋብሪካዎቹ በምስራቅ አፍሪካ የማዕድን ኮርፖሬሽን እና በ”ኢቲ የማዕድን ልማት አክሲዮን ማኅበር ተገንብተው ወደ ስራ እንደሚገቡም ጠቁመዋል።
ሁለቱ ፋብሪካዎች በዓመት ከ700 ሺህ ቶን በላይ የድንጋይ ከሰል ማምረት የሚያስችሉ ሲሆን ይህም ከውጭ የሚገባውን የድንጋይ ከሰል ምርት በአጭር ጊዜ ውስጥ በሀገር ምርት ለመተካት የሚደረገውን ጥረት ያፋጥናል ተብሏል።
የመሠረት ድንጋይ በማስቀመጡ ሥነ-ሥርዓት ላይ የተገኙት የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በበኩላቸው የፋብሪካዎቹ ፕሮጀክት ኢትዮጵያ የጀመረችውን የለውጥ ጉዞ ለማፈጠን እንደሚያግዝ ተናግረዋል።
በተለይ የሲምንቶ ፋብሪካዎችን የድንጋይ ከሰል ችግር ለመፍታት በሀገር ውስጥ ማምረት መቻሉ ለኢትዮጵያ ያለው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ነው የገለጹት።
“ፕሮጀክቱ እስኪጠናቀቅ ድረስ የክልሉ መንግስት በቅርበት ሆኖ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ሲሉም” አረጋግጠዋል።